El Trofeo Jordi Calafat coronó a su campeones Pep Estrany (Techo 293 Sub 17), Nico Madero (Sub 15), Antonio Allés (RS:X) y la tripulación formada por Melssion Rosselló y Pedro Robert (420) se imponen en la regata organizada por el Club Marítimo San Antonio de la Playa

Los regatistas Melssion Rosselló y Pedro Robert (420), Antoni Allés (RS:X), Pep Estrany (Techo 293 sub 17) y Nico Madero (Techo 293 sub 15) se han proclamado hoy vencedores absolutos de la Regata Jordi Calafat - Trofeo Illes Balears organizada por el Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP).

La competición, que rinde homenaje al campeón mundial, olímpico y ganador de una Copa América Jordi Calafat, se ha desarrollado en aguas de la Bahía de Palma desde el pasado jueves hasta hoy y ha contado con la participación de 63 regatistas procedentes de los principales clubes de Baleares.

La meteorología ha sido muy inestable los tres días, lo que ha supuesto que ninguna clase haya podido completar el mismo número de regatas. Cabe tener en cuenta que los 420 comenzaron a competir el pasado sábado.

Toni Durán, responsable de la sección de vela del CMSAP, ha explicado que el tanto el viernes como el sábado fueron días “muy complicados” para al Comité de Regatas, que no obstante consiguió dar salidas para todas las clases.

El viento de Mistral (NO) ha tardado mucho en entablarse en la jornada de hoy, tras amanecer el día lluvioso, pero cuando lo ha hecho, hacia las 14.00 horas, ha sido para quedarse con un intensidad no menor de 12 nudos y el cielo despejado. Al final del Trofeo Jordi Calafat, los 420 han realizado las tres pruebas mínimas para dar validez al campeonato, mientras que las tablas han podido hacer seis regatas en el caso del RS:X, cinco en la clase Techno 293 sub 17 y cuatro la categoría sub 15.

En 420 se ha impuesto la tripulación del Real Club Náutico de Palma formada por Melssion Rosselló y Pedro Robert, con un parcial de 5+2+2 y un total de 9 puntos, seguidos a tres puntos por sus compañeras de equipo Giulietta Lang y Tess Provenzal, en segunda posición, y sus también colegas de club Pablo Ruiz y Miguel Martínez. La mejor tripulación Sub 17 ha sido la formada por Antonio Martino y Toni Catalá, en representación del CMSAP.

La clasificación de Techno 293 sub 15 ha quedado finalmente encabezada por Nico Madero (CMSAP), con un registro de 2+1+2+1 y empatado a puntos con el segundo clasificado, el menorquín Billy Coll, del Club Nàutic de Fornells. El tercer puesto de la general ha sido para el Sergi Lafuente, que navega por el Club de Surf de Formentera. La mejor regatista femenina ha sido Bárbara Winau, deportista del club anfitrión.

Pep Estrany, del Club Náutic S’Arenal, ha sido el dominador de la clase Techno 293 Sub 17. Su parcial de 4+1+1+1+3 le ha permitodo descartarse el cuarto puesto y terminar el Trofeo Jordi Calafat con seis puntos, dos menos que su compañero de club Xicu Ferrer, que se ha colgado la plata. Nacho Baltasar, del Club Nàutic Sa Ràpita, ha completado el podio con 13 puntos. Navarra Fernández ha sido la ganadora en categoría femenina.

La victoria en la tabla olímpica RS:X ha sido para Antonio Allés del Club Náutic de Fornells; en segunda posición se ha clasificado Alberto Bartomeu, del mismo club, y tercero ha sido Albert Serra, del CNA.

Antoni Durán ha agradecido la participación de los regatistas y la concesión de la organización de Trofeo Illes Balears (puntuable para el ranking regional) a la Federación Balear de Vela. Jesús Comas, presidente del CMSAP, ha estado presente en la entrega de premios y la librado los trofeos a todos los ganadores.