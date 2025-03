Se presentó en Vilagarcía la Regata Almirante Rodríguez Toubes V Centenario Primera Vuelta al Mundo

Se presentó en la centenaria sede social del Real Club de Regatas Galicia la XXIV Regata Almirante Rodríguez Toubes que además del premio absoluto que lleva su nombre, otorgará también en esta edición el Trofeo especial Juan Sebastián Elcano, conmemorativo del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo al vencedor absoluto de la Clase ORC y estará nuevamente entre las cuatro regatas seleccionadas puntuables en la presente temporada para la Copa Galicia de Cruceros ORC de Clubes de la Real Federación Gallega de Vela , así como para el Campeonato Gallego de Clásicos Agabace (Asociación Galega de Barcos Clásicos e de Época).

La presentación del evento fue llevada a cabo por el presidente del Real Club de Regatas Galicia como anfitrión, Fernando Remírez de Esparza y Elías de Molíns y el Comandante-Director de la Escuela Naval, Capitán de Navío Ignacio Cuartero Lorenzo, a quienes acompañaron también Eduardo Rodríguez Toubes representando a la familia del Almirante; el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; Delegado provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides; los vice-presidentes del Real Club de Regatas, Adela Trillo, auténtica embajadora del club en Vilagarcía, y Wenceslao González Garra; el ex-presidente del Club, que sigue estando de todas formas en la junta directiva y además es co-patrocinador, Manuel Jesús García Rodriguez y el patrocinador principal, el presidente del Grupo Quintá Extrugasa-Extrumar, D. Andrés Quintá.

Fernando Rodríguez Toubes

El presidente del Real Club de Regatas Galicia, Fernando Remírez de Esparza en su alocución a los presentes, agradeció a los patrocinadores y colaboradores su participación en el evento para poder llevarlo a cabo, por supuesto a la Escuela Naval Militar y mencionó especialmente a Andrés Quintá por el que aseguró era una de las personas que habían ayudado a poner el nombre de Vilagarcía y Galicia por el mundo adelante.

Por su parte, el Comandante-Director de la Escuela Naval, Ignacio Cuartero agradeció al club el poder organizar conjuntamente una vez más el presente evento que al fin y al cabo tanto ha acabado significando para ambos tras casi un cuarto de sigo.

La primera etapa se disputará el sábado día 19 de septiembre a partir de las 11:00 horas con salida en las inmediaciones de la Escuela Naval Militar en Marín y final en las cercanías de los muelles deportivos del puerto de Vilagarcía. En total serán aproximadamente unas 25,5 millas de recorrido tras pasar por la costa más cercana a La Lanzada.

La segunda etapa, programada para el día siguiente, domingo 20 de septiembre, también será un recorrido costero pero en sentido inverso al día anterior y con salida igualmente a las 11:00 horas.

Según el ritmo de inscripciones recibidas hasta el momento, es muy previsible que el número máximo se alcance ya este próximo jueves.

Entre los favoritos, solamente atendiendo a los inscritos hasta el momento, podemos destacar en ORC a los arousanos representantes del Club Náutico Vilagarcía ganadores en anteriores ediciones y que en esta ocasión lo hacen con un nuevo barco, el “Corsario” (First 50 DK – Jorge Durán), así como el “Ziralla Primero (Astraea 330 –Ramón Barreiro) pero navegando por el Ro Yacht Club.

También de la Ría de Arousa son el ”Sampaio Uno” (First 310 – José Pérez CN Rianxo), mientras que de la Ría de Pontevedra están, cómo no, el “Aldán” (First 40.7 – Iván Elejabeitia) de la Comisión Naval de Regatas de Marín, al igual que el “Firme” (Golfiño 7,25 – David Fernández-Portal) y el “Constante“ (Golfiño 7,25 – Ignacio Hernández de Armijo). También estarán otros pontevedreses punteros como son el “Sebrala 2” (Bavaria 50 – Magin Alfredo Froiz – RCN Sanxenxo); “Quen Vai” (Ro 330-Laureano Santiago-Real Club Mar Aguete); “Chispa Nejra” (Ro 300 José Rey – CN Beluso); “Kayros IV” (Custom 800 – Julio Casal – CN Portonovo) y ya un poco más al sur, del Monte Real Club de Yates de Baiona el “Albarellos” (Sun Odyssey 32 – Fernando Rey), entre otros.

