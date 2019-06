Roland Garros Thiem: «Serena Williams se portó mal» El austríaco critica que tuviera que salir de la sala de prensa por la llegada de la estadounidense

Dominic Thiem acusó a Serena Williams de portarse mal después de que le pidieran que interrumpiera su rueda de prensa de Roland Garros para que se sentara la estadounidense.

El austríaco estaba hablando con la prensa después de ganar su partido de tercera ronda cuando la organización cortó sus palabras porque tenía que hablar ella, que acababa de perder contra Sofia Kenin. «Ponedme en otra habitación, una más pequeña, pero ahora», pidió Williams. Pero los organizadores obligaron a Thiem a moverse, algo que no sentó nada bien al jugador, que los acusó de tratarlo como a un júnior. «¿Es una broma? ¿Tengo que salir de la sala porque ella viene? ¡Qué narices! Me da igual. Yo también puedo hacer lo que quiera».

INSÓLITO MOMENTO: Dominic Thiem estaba dando una conferencia de prensa en #RGxESPN y ¡lo hicieron levantarse porque venía Serena Williams! Y sí, el austriaco explotó de la bronca... pic.twitter.com/kbYeSVErei — SportsCenter (@SC_ESPN) June 2, 2019

Un día después, Thiem añadió en una entrevista con Eurosport: «No estaba enfadado o frustrado. Eso me duró un par de minutos. Era por principios. No pasa nada. Dije que no era un júnior. Pero aunque lo hubiera sido, todos los jugadores tienen que esperar. Eso muestra la mala persona que es. Estoy seguro al cien por cien que Roger Federer o Rafael Nadal no hubieran hecho nada de eso».

Federer comentó que entendía la frustración del austriaco: «Creo que los jugadores que siguen en el torneo siempre tienen prioridad. Es como yo lo veo. Si hubiera perdido contra Mayer, dejaría que fuera él quien fuera primero a la sala de prensa porque tiene otro partido. Tiene que haber sido un malentendido o quizá debieron decirle a Serena que estuviera un poco más en el vestuario, no esperando aquí en la sala de prensa. Entiendo la frustración de Dominic. Pero no creo que esté enfadado con ella. Creo que es una situación desafortunada con la que bromeé con él después».