Tenis Muguruza ya está en las semifinales de Hong Kong La hispano-venezolana pasa a la siguiente ronda tras imponerse a la tailandesa Kumkhum por 6-2, 7-5

EFE

Actualizado: 12/10/2018 15:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se clasificó este viernes para las semifinales del torneo de Hong Kong, puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras deshacerse de la tailandesa Luksika Kumkhum en dos sets por 6-2, 7-5.

De este modo, la exnúmero uno del mundo dejó atrás su mala racha de resultados y volverá a estar en una penúltima ronda, algo que no sucedía desde que perdiese con la rumana Simona Halep en las semifinales de Roland Garros. Desde entonces, sólo en Wuhan (China), había sido capaz de ganar dos partidos seguidos y por fin, ante una rival teóricamente 'menor' pudo seguir sonriendo en la semana que ha cumplido 25 años.

La de Caracas, cuarta cabeza de serie del torneo, partía como clara favorita ante la 105 del mundo, pero tras un primer parcial un tanto plácido, se encontró con más resistencia en el segundo y al final estuvo una hora y 46 minutos en pista.

Tras un inicio dubitativo, Muguruza logró dos 'breaks' consecutivos para ponerse con un claro 4-1 en el marcador y pese a que la tailandesa logró recuperar una de las roturas, cedió su servicio por tercera vez para dejar vía libre a la exnúmero uno del mundo en el primer set.

La hispano-venezolana continuó firme en la pista, pero Kumkhum elevó su nivel para equilibrar el partido en una segunda manga sin opciones al resto hasta que Muguruza no desaprovechó su oportunidad en el noveno juego. Sin embargo, la asiática replicó cuando su rival sacaba para cerrar el duelo, pero luego no pudo repetir cuando perdió un nuevo servicio para despedirse del torneo.

Ahora, la cuarta cabeza de serie, en sus quintas semifinales de la temporada, intentará alcanzar su segunda final tras la de Monterrey (México) ante la ganadora del duelo entre Elina Svitolina, primera favorita, y Qiang Wang, sexta. La asiática, semifinalista la pasada semana en Pekín, dominaba 6-2 y 5-2 cuando el partido se interrumpió por la lluvia.

«En el primer set he conseguido escapar rápido en el marcador. En el segundo set Luksika ha jugado mucho mejor, y ha sido mucho más peleado. Se ha decidido en un par de puntos», dijo la española en la sala de prensa tras su partido.

«Estoy contenta de la forma en que he peleado, contenta con el hecho de que al final he mantenido la calma y he sabido cerrar el partido y que no fuera al tercer set», añadió.