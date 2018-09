Copa Davis Feliciano López: «Nos hemos sentido impotentes, ridículos» El español alaba el gran juego de la pareja francesa, que endosó a España un 6-0 en 18 minutos

Laura Marta

Para un tenista con la experiencia de Feliciano López perder es algo a lo que uno se acostumbra, aunque todas las derrotas duelan, unas lo hacen más que otras. Por eso el toledano no pudo ser más sincero cuando admitió que se había sentido ridículo e impotente en el primer set jugado ante Francia en el tercer punto de la eliminatoria de Copa Davis. España terminó cayendo con cierta dignidad, pero ese primer parcial se le ha quedado grabado a López.

«Me gustaría jugar otra Copa Davis por no quedarme con el recuerdo de esta. En el 0-6 en 18 minutos me he sentido impotente. Hemos hecho cosas mal, pero es que ellos -Benneteau y Mahut- han hecho cosas increíbles. Nos hemos sentido ridículos, no sabíamos dónde poner la pelota ni cuando sacábamos. Benneteau estaba a un grandísimo nivel y así ha seguido todo el partido. Igual como era el último se ha sentido más inspirado, pero es que ha hecho un partidazo», admitió el toledano en la rueda de prensa.

«Nunca había visto un dobles tan bueno. El mejor dobles que he visto en mi vida. Ha sido un primer set increíble. Sin perder un resto. Nosotros hemos sudado sangre para ir cogiendo algún punto», aceptó Sergi Bruguera.