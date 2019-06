Roland Garros Djokovic ataca a Roland Garros: «No hay reglas. Si vuelan paraguas hay que seguir jugando» El tenista serbio, enfadado tras su eliminación ante Thiem

Novak Djokovic se marchó bastante contrariado tras caer en la semifinal interminable ante Dominic Thiem. El tenista serbio se fue raudo y veloz a la sala de prensa. Tenía ganar de rajar. Y así fue: «Cuando juegas en medio de un huracán es difícil jugar bien. Eran unas de las peores condiciones que me encontré. No hay reglas aquí. Si no hay objetos que vuelan en la pista se tiene que jugar y volaban hasta paraguas. No puedo decir si era un hándicap las cuatro horas para la final porque perdí».

El número uno del mundo se quejó de las condiciones para jugar la semifinal pero también reconoció que Thiem mereció llevarse el partido: «Hoy había menos viento que ayer pero jugar asó no era fácil, Él ha demostrado porque es de los mejores del mundo. Tengo que felicitar a Thiem porque jugó mejor en los momentos importantes con los cortados, pasantes... Siempre puso una pelota más dentro».