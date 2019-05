Carla Suárez: «La vida es corta como para quedarme solo en el tenis» La tenista de Gran Canaria afrontaba el torneo de Madrid, WTA Premier Mandatory, inmersa en una crisis de resultados por los torneos de Miami, Lugano o Miami ha conseguido pasar de ronda al eliminar a la griega Maria Sakkari

Carla Suárez ha vuelto. A pesar de que la suerte no le ha acompañado en los últimos torneos, la tenista de Gran Canaria dio muestras de mejoría al eliminar con autoridad a su rival (6-3, 6-3), la griega Maria Sakkari. El apoyo incondicional de los aficionados y la confianza que mostró ayer permite soñar con algo grande en la arcilla de Madrid. En la siguiente ronda espera la eslovaca Viktória Kužmová.

Después de encadenar una mala racha en los últimos torneos ¿cómo afronta el torneo de Madrid?

Es cierto que llevo un año malo, de los peores desde hace tiempo, pero Madrid para mí siempre es especial. Soy capaz de eliminar todo lo que me ha pasado cuando estoy aquí y eso es muy importante. El público me hace tener ese plus que quizá no tengo durante el año y siento esa motivación que intento conseguirla en otros torneos.

¿Sigue pensando en la retirada a sus 30 años?

Llevo muchos años en este mundo y creo que la vida es corta para quedarme solo en el tenis. Tengo el deseo de ser madre y lo que tengo claro es que una vez que lo sea no volveré al circuito, no quiero serlo con elevada edad y eso hace que vea el final de mi carrera pronto.

¿A qué cree que se debe que este año haya tanta igualdad en el circuito?

Creo que ya viene desde ahce tiempo. Serena marcaba mucho las diferencias y acaparaba todo y hoy que ya no están las Williams o Sharapova todo se iguala mucho más y eso hace que cada semana haya una campeona diferente. Es buenísimo porque tenemos esa competencia de no poder aflojar porque te pueden pasar por encima, pero también para ustedes que pueden contar historias diferentes y para el público que ven diferentes jugadoras.

¿Qué retos te quedan por lograr en estos últimos años de tu carrera?

Sobre todo a nivel de equipo, que vean que el trabajo que hacen sale a luz. También me gustaría que cada persona que viniera a verme se quedara con la sensación de que es es un placer verme jugar. Deportivamente sigo con la ilusión de poder estar en el top10 que al estar todo más igualado es complicado e intentar sobrepasar la barrera de los cuartos de un torneo grande.

¿Cambiaría su estilo de juego por un título?

Si yo tuviera que elegir no cambiaría mi forma de jugar, pero si pudiera cambiar alguna de las veces que me han dicho “qué bonito revés tienes” por un título lo habría hecho porque a final estamos para ganar el máximo de títulos posible. Pero si dejo huella por el estilo o por el revés a una mano es un logro más que satisfactorio.

El año pasado quería mejorar la mentalidad con la que afronta los partidos, ¿lo ha conseguido?

Para mí es complicado. No consigo meterme en el papel o hacer ese pequeño teatro que necesitaría para conseguirlo, pero aún estoy a tiempo. Sé que es algo que tengo porque en algunos partidos saco pero sí que me cuesta mostrarlo en cada partido. Al final soy así porque me educaron de esta forma.

¿Cree que se deben igualar los premios por sexo o en base a la generación de ingresos del tenista?

No nos podemos quejar mucho de eso. Al final seamos chicos o chicas nos ganamos suficientemente bien la vida como para encima estar pidiendo más de lo que tenemos porque somos bastante privilegiadas. Ese punto de vista se está perdiendo, hay gente en el mundo que no tiene ni para comer y nosotras estamos pidiendo miles de euros más.