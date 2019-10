S. D. | EFE @abc_deportes Actualizado: 01/10/2019 23:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió errores graves en la primera mitad ante el Brujas, pero se quedó «con la reacción» de la segunda y el punto salvado con «corazón» y «entrega».

«La realidad es que hicimos un mal primer tiempo, entramos muy mal en el partido, nos metieron en dificultades, no lo controlamos y la segunda parte la actitud fue distinta y cambiamos el partido. Me quedo con la reacción y con el punto», aseguró en rueda de prensa.

Pese a que admitió que tenían estudiada la velocidad del Brujas, les sorprendió por la mala actitud defensiva de su equipo. «El rival te puede meter en dificultades, sabíamos la rapidez de sus jugadores de arriba pero te meten un gol y crecen los nervios».

«Hay que estar concentrados desde el minuto uno y no lo estuvimos en la primera parte. En la segunda cambió todo, jugamos más con corazón, entrega, en campo contrario. Me quedo con la reacción. Al descanso les dije que si seguíamos así íbamos a perder y lo cambiaron», añadió.

Al contrario que para el técnico del Brujas, la expulsión de su rival «no ha cambiado nada» y destacó que solo fueron ocho minutos. Lamentó Zidane dos tantos encajados «de risa» y no admitió que le sugirieran que su equipo rinde en función del nombre de los rivales.

«Lo de la primera parte puede pasar pero no es dejar de querer. Sabemos que teníamos que sumar los tres puntos en Champions y hemos perdido dos. Cuando me dicen que no tenemos ganas hay que parar de decir eso porque no es falta de ambición. No entramos todo lo concentrados que debíamos y no seguimos el plan. Es complicado remontar, por eso me quedo con la reacción del equipo», dijo.

Donde incidió Zidane en mejorar es en la definición de las ocasiones de las que disponen. «No estoy preocupado, sabemos que tenemos que meter las ocasiones que tenemos. Estando más acertados pudimos marcar primero. Si le metemos presión a cualquier rival en nuestro estadio, como en la segunda parte, nadie puede existir aquí».

Por último, aclaró el técnico francés que los descartes de Gareth Bale y James Rodríguez se debieron a problemas físicos. «Estaban tocados los dos pero aquí todos son imprescindibles. Los dos estaban tocados y nosotros no arriesgamos. Hoy Nacho se ha hecho daño, Courtois es menos y veremos los demás».