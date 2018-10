Real Madrid La eterna fragilidad de Bale Preocupación en el Real Madrid: el jugador se resintió en Vitoria de su aductor y viajó a Cardiff para disputar el jueves el Gales-España

El adiós de Cristiano propició el salto al primer podio madridista de Gareth Bale en el ecuador de julio. Lopetegui habló con el galés y le elevó al primer cajón de la plantilla. El problema es que el jugador posee una musculatura tan potente que es de cristal cuando ese motor se pone a correr a toda velocidad. El delantero siente un umbral tan bajo del dolor que en cuanto le hacen daño se teme lo peor psicológicamente y echa el freno. Es difícil que Bale mantenga ese testigo de líder de la plantilla con una resistencia tan mínima ante las circunstancias físicas de una temporada.

El club le cedió el testigo para ser el líder del Real Madrid pero sus lesiones y recaídas hacen difícil asumir ese rol

Tras diez meses sin lesionarse, el futbolista solicitó el cambio ante el Atlético, hace nueve días, por culpa de una lesión en el aductor derecho. No jugó en Moscú, pero reapareció en Vitoria. Y se resintió. Pidió la sustitución después de lanzar un último disparo a puerta, pero ya no intentaba penetrar por la banda. Rechazó hacer dos incursiones cuando sus compañeros le incitaban a lanzarle el balón al hueco. Vinicius entró en su lugar.

Debería pensar en el club

Lopetegui habló en Vitoria de los «lesionados Bale y Benzema». El club anunció que la dolencia del británico era una «fatiga en el aductor derecho». Ayer voló a Gales para concentrarse con su selección. Asegura que allí se probará para ver si realmente se encuentra en condiciones. En la casa blanca piensan sin tapujos que pretende jugar contra España el jueves y hará todo lo posible para ello.

El Real Madrid está preocupado por una posible lesión más grave. Hay profesionales de la entidad que manifiestan que Bale debería pensar en el club que le paga tantos millones al año y quedarse en Valdebebas para recuperarse bien. Analizan que su objetivo debería ser centrarse en ayudar al equipo a salir de la crisis a partir del día 20, frente al Levante, y el día 23 en la Champions, con la meta a medio plazo del Camp Nou el día 28. El partido amistoso Gales-España es una minucia al lado de la situación que viven el Real Madrid y Lopetegui. «Gareth debería pensar en ello», señala un técnico de la casa.

La dolencia de Bale en Mendizorroza supone la vigésimo primera en las seis temporadas que lleva en el Real Madrid. Suma diecisiete en los sóleos, su talón de Aquiles perenne. Y ahora no gusta nada que tras recibir el estandarte del equipo, titular constante con Lopetegui, se marche a Cardiff a disputar amistosos cuando su estado físico es más que preocupante, con recaídas.

No juega al cien por cien

Tras un comienzo de campaña esperanzador, cuatro goles y tres asistencias, el número once no marca en Liga desde el 1 de septiembre, al Leganés. Anotó un tanto frente a la Roma en Champions, el 19 de septiembre. Es el último de su temporada. Acumula cinco encuentros consecutivos sin acierto, relevado por lesión ante el Atlético y el Alavés, ausente en Moscú por esos problemas en el aductor que no tienen parte médico. Sus dolores le impiden rendir en esta fase crítica del conjunto madrileño. No juega al cien por cien, sale con el freno echado.

Gales le convocó el jueves al observar que se entrenaba en Valdebebas. Y el delantero se ha marchado con su selección, que se medirá a España el jueves para viajar posteriormente a Irlanda, donde jugará el martes 16 de octubre, cuatro fechas antes de la cita liguera con el Levante.

Lopetegui teme que la crisis deportiva se agrave con lesiones en este periplo de selecciones y Bale es su máxima preocupación, porque ya ha viajado tocado. Todo dependerá de la prudencia que demuestre el hombre que porta el número de Gento y el testigo que dejó Cristiano.