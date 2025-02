Cláusula antijeques y el doble de sueldo: la renovación de Rodrygo, a punto de caramelo

Tras cerrar el asunto Vinicius, cuyo contrato, que finalizaba en 2024, ha sido ampliado hasta 2027, ahora le toca el turno a Rodrygo Goes (21), que está cerca de rematar su renovación por el club blanco. Los puntos del acuerdo tienen cierta similitud con el de su compatriota, aunque aún no están cerrados. Al Real Madrid le gustaría extender el contrato de Rodrygo hasta 2028, tres años más de los que actualmente tiene firmados, aunque la parte del futbolista entiende que hasta 2027 sería suficiente, como ha sucedido con Vinicius. Goes, que en estos momentos es uno de los jugadores de la plantilla con el sueldo más bajo, mejorará notablemente sus emolumentos pasando de cuatro a siete millones netos, que podrían llegar a ocho si alcanza una serie de variables -desde anotar goles a ganar el Balón de Oro-, lo que le situará en uno de los escalones salariales más altos de la plantilla. Además, el Madrid blindará su cláusula de rescisión hasta los 1.000 millones de euros.

El estatus de Rodrygo en el Real Madrid ha dado un salto de gigante tras su brillante final de temporada, en el que ha sido decisivo en las eliminatorias de Champions, sobre todo ante el Chelsea y el City, en los que anotó goles decisivos para mantener vivo a su equipo, y en los últimos partidos de Liga. El club blanco ya había mantenido conversaciones con Eric, el padre del futbolista, y Nick Arcuri, su agente, y el devenir de la campaña ha hecho que acelere las conversaciones para cerrar de manera inminente el trato con un futbolista que considera clave para el presente y el futuro.

Rodrygo tiene actualmente un valor de mercado de 60 millones de euros y la élite de Europa sigue muy de cerca su asombrosa evolución, pero el jugador tiene claro que su sitio está en la capital de España y la orden a su representante ha sido clara: negociar y firmar la renovación por el Madrid, club que apostó por él cuando solo tenía 18 años y era aún un melón por abrir. Arcuri se encuentra en estos momentos de vacaciones en Grecia y el jugador hace lo propio en Brasil, tras haber estado en Miami e Ibiza. El plan es cerrar el acuerdo antes del inicio de la pretemporada, fijado para el 9 de julio, y anunciarlo tras la comunicación oficial de la renovación de Vinicius que, también, se hará cuando esté de vuelta en Madrid a las órdenes de Ancelotti.

Florentino, entusiasmado

Rodrygo es uno de los jugadores en el que más expectativas tiene puestas Florentino Pérez. Le tiene tanta fe el presidente que está convencido que puede optar y ganar el Balón de Oro en los próximos años. Su DNI solo marca 21, pero ya ha dado muestras claras de su potencial, hasta el punto de ser titular por delante de Asensio cuando Ancelotti ha apostado por el 4-3-3 habitual y no ha refrozado el centro del campo con la presencia de Valverde. El fichaje fallido de Mbappé es otro de los elementos que juega a favor de Rodrygo. Con el francés en la plantilla merengue, seguramente su futuro a corto plazo hubiera tenido mayores zancadillas para ser un jugador importante y protagonista, pero sin Kylian, y quizás sin Asensio, su rol coge más vuelo que nunca desde que aterrizó en Madrid en el verano de 2019.

Goes, como ocurre con Vinicius , está a la espera de recibir el pasaporte español , detalle nada menor si tenemos en cuenta que el Madrid tiene el cupo de extracomunitarios cubierto. El jugador hace tiempo que realizó el examen y toda la burocracia que conlleva este trámite, y ya todo depende de la Administración. En cuanto logre la nacionalidad española liberará su plaza de extranjero, algo que en el Real Madrid esperan que tenga lugar a lo largo de la temporada 22-23.