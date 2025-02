'Pecco' Bagnaia: «He disfrutado mucho la pelea con Marc»

'Pecco' Bagnaia, Marc Márquez y Marco Bezzecchi fueron los tres protagonistas en el Gran Premio de España de MotoGP. Los tres, por ese orden, fueron los encargados de subir al cuadro de honor en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto y lo hicieron en un ambiente de cordialidad y compañerismo.

«Sin duda lo más importante ha sido la primera vuelta, el adelantamiento por el exterior. Luego he intentado apretarle las clavijas a los de delante, disfruté mucho la pelea con Marc, que ha sido muy fuerte. Cuando peleas con él sabes que tienes que mostrarte agresivo y he disfrutado muchísimo de ver esta afición en el circuito», señaló'Pecco' Bagnaia.

'Pecco' Bagnaia levantó el Catavino en Jerez. EFE

Asimismo, Marc Márquez apuntó: «Ha sido una carrera muy importante. Al principio me sentía un poco rígido por las caídas en Austin, aquí… Perdí algunas posiciones, pero tenía velocidad para remontar y luchar con Bagnaia. Como en los viejos tiempos, la competición es así y hay lances en las carreras. En las últimas vueltas he tratado de seguirle, pero estoy muy contento por este podio, no importa lo que ocurriera en el pasado, voy a luchar hasta el final».

Por último, Marco Bezzecchi, tercer clasificado, apostilló: «Estoy muy contento porque el arranque de esta temporada y el final del año pasado fue duro. Volver aquí en Jerez, donde también me costó el año pasado, es genial. Me siento agradecido a mi equipo, nunca han dejado de creer en mí y siempre me han apoyado».