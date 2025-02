Jorge Martín: «Ganar en Jerez siempre es diferente»

Con cinco podios de seis posibles y liderando la clasificación general del Mundial de MotoGP con 21 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el italiano Enea Bastianini. Así llega Jorge Martín al Circuito de Jerez–Ángel Nieto.

«El Gran Premio de casa en Jerez es lo más especial. Sólo he hecho aquí un podio en Moto2 y es un buen objetivo lograr volver al podio. El año pasado tenía buen ritmo, pero me costaba mucho adelantar. Vamos a trabajar a ver si podemos hacer dos podios aquí en Jerez este fin de semana», se marcó como objetivo.

Aunque mantuvo el liderato, el fin de semana de Austin no fue como el piloto español esperaba en un principio. «Austin me resultó un poco difícil, pese a que pude salvar los muebles tras caerme en la clasificación del sábado, fueron buenos puntos para el campeonato», señaló Jorge Martín ayer en Jerez.

Pero si algo ha ganado Jorge Martín es experiencia. «Ya la temporada pasada, de la mitad hasta el final, me mostré competitivo y siempre luchando delante. He mantenido esa línea, he trabajado en ese aspecto y he mejorado», apuntó.

Y aseguró: «Donde antes me ponía nervioso en algunas situaciones, ahora respiro hondo y me calmo, y eso está siendo muy positivo». Es su gran secreto para triunfar en este inicio del curso.

La seguridad del circuito

Otro tema que surgió en la previa este jueves en la rueda de prensa fue el tema de la seguridad en Jerez, ya que los pilotos pidieron mejorar alguna escapatoria. «Es un circuito estrecho y con los muros muy cerca, pero el equipo de Dorna ha extremado la seguridad con defensas de aire para garantizar un fin de semana sin incidentes», puntualizó el actual líder de la clasificación en MotoGP.

Para terminar el piloto madrileño remató diciendo: «Yo creo que ganar una carrera cualquiera ya es bastante, ya que es muy difícil ganar hoy en día. Pero es cierto que ganar aquí es diferente. Mis padres venían aquí antes de que yo naciese a ver las carrera de Mick Doohan y Alex Crivillé, así que imagínate. Pero también Assen, hay tres o cuatro circuitos muy especiales y Jerez es uno de ellos sin duda».

Maverick Viñales y Aleix Espargaró, a por todas en Jerez

Maverick Viñales y Aleix Espargaró también pasaron por la sala de prensa en Jerez en la tarde de este jueves. El primero está en su mejor momento en MotoGP, tal y como él admite. De hecho viene de ganar en Austin con Aprilia.

«Obviamente, repetir el resultado de Austin en Jerez es algo con lo que soñamos, pero hay que ser realistas, no todos los fines de semana serán iguales. Lo importante es estar luchando delante. Es un gran reto, queremos seguir luchando por las primeras posiciones. No he visto ningún punto negativo para nuestra moto en este circuito. Tenemos que seguir al nivel en el que lo dejamos. Y tenemos, luego, el test. Si consigo la victoria en el Circuito de Jerez, estaré encantado».

A fin de cuentas, «yo me siento capaz de lucharlo. Después dependerá de muchas cosas, pero así lo siento y estoy preparado. Me he preparado mucho».

Por otra parte, Aleix Espargaró señala: «El año pasado, porque salí desde la 'pole' y las KTM me fulminaban. Luego todos tuvimos el problema de la presión de los neumáticos, pero, en cualquier caso, el de Jerez es un Circuito en el que la moto va bastante bien y yo voy rápido, así que tengo muchas ganas. Creo que será un buen fin de semana».

Asimismo el piloto de Aprilia MotoGP deja abierta una posible retirada, aunque dice no tener preocupaciones por ello. «Estoy en un momento de mi vida tan feliz, con todo, que me da igual el año que viene, me importa tres pepinos...».