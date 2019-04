TRIATLÓN El séptimo aniversario es posible tras un gran esfuerzo Este sábado a las cinco comienza la VII edición del TriHércules Cádiz, una competición de 450 triatletas en la que el curso pasado ganaron Chris Roy e Irene Fleitas

. La séptima edición del TriHércules Cádiz ya es una realidad. Este sábado desde las 17.00 horas llegará el momento cumbre desde la gaditana plaza Ingeniero de la Cierva. Será entonces cuando 450 triatletas se pongan en marcha en busca de la gloria a través de una competición en la que habrá que completar 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie.

En otras palabras, un triatlón que nacía con motivo del Bicentenario de la Constitución de La Pepa y que en su primera edición tomaba el nombre de 'Triatlón Cádiz 2012'. Desde entonces y con el nombre de TriHércules, Juan Ignacio García Priego, director y alma de la prueba, ha visto como ha evolucionado y ha superado todo tipo de dificultades.

450 deportistas que pretenden seguir los pasos de Chris Roy e Irene Fleitas, los campeones de la pasada edición. El escocés fue el ganador absoluto en la categoría masculina con un tiempo de 1:02:35, mientras que la triatleta canaria paró el crono en 1:22:57.

Un notable número de participantes que cada año puede ser mayor, pero desde la organización del Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz (cuenta a su vez con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, así como de la Diputación de Cádiz y de otros patrocinadores) se apuesta por la seguridad sobre todas las cosas. Juan Ignacio García, presidente de esta entidad, así lo señala en los micrófonos de 'Deportes COPE Cádiz': «Tenemos más de 150 personas en listas de espera, pero es inviable que todos puedan competir por razones de seguridad. Será nuestra filosofía mientras lo organicemos». Y puntualiza: «Fue un éxito porque en apenas una semana se agotaron las inscripciones».

Para el desarrollo de esta prueba se realizarán modificaciones en el tráfico entre las 16.00 horas y las 19.30 horas. Así, la avenida principal quedará cortada al tráfico desde la glorieta Ingeniero La Cierva hasta la salida de la ciudad por la CA-33. Del mismo modo, esta carretera (CA-33) quedará cortada al tráfico en sentido salida, por lo que solamente se podrá acceder a San Fernando por Puerto Real. La salida de Cádiz se podrá hacer por el puente de la Constitución de 1812 o por el puente Carranza, no pudiendo acceder a este último desde la avenida principal.

El Paseo Marítimo quedará totalmente cortado al tráfico desde la Plaza Asdrúbal. La entrada a la ciudad por la avenida principal se podrá realizar únicamente hasta la avenida de La Coruña, donde se desviará el tráfico hacia la avenida Juan Carlos I.

Desde el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz han informado del desvío de líneas y traslado de paradas. Las líneas con salida desde Cádiz circularán con normalidad hasta la parada Hospital Puerta del Mar, donde se desviarán hacia Avenida Juan Carlos I, realizando paradas alternativas a las de la avenida principal en las siguientes paradas urbanas.

Con esfuerzo y dedicación

Un triatlón nacido al amparo del Club Deportivo Cádiz Costa de La Luz y que no busca lucrase, todo lo contrario, pues los beneficios de la prueba van destinados a entidades sociales. «Todo esto se puede realizar porque hay un equipo muy bueno y muy amplio detrás», asegura Juan Ignacio García, que también apostilla: «No hay ningún ánimo de lucro y es un esfuerzo nuestro y de nuestras familias. Es una labor puesta en marcha desde meses antes y no es flor de un día».

Al fin y al cabo, «más de mil personas darán colorido a la Tacita de Plata. A los triatletas se unen los organizadores, colaboradores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin olvidar a los familiares y acompañantes de los triatletas».

Sin lugar a dudas, una fiesta del deporte que cumple su séptimo aniversario.