Polideportivo Los clubes de Cádiz protestan por el mal estado de las instalaciones deportivas El Ayuntamiento de Cádiz se reunirá con algunos de los representantes el próximo lunes para buscar solución al problema

Esta tarde ha tenido lugar, en el pabellón Ciudad de Cádiz, una concentración en señal de protesta por el estado de la instalaciones deportivas que impiden el uso para su práctica de varios deportes. Fue un encuentro promovido por el Club de Baloncesto Gades al que se unieron otros clubes de la capital como el Club de Natación Ciudad de Cádiz, el Club Kandela de Gimnasia Rítmica o el Virgili.

Desde principios de año las goteras del techo, no solo causadas por la lluvia sino también por la humedad acumulada sobre el tejado, han provocado que tanto entrenamientos como los partidos de los diferentes equipos hayan tenido que ser aplazados o trasladados a otros pabellones como el de Puerto Real o San Fernando. A esto se le suma la falta de alternativas en una ciudad que apenas cuenta con otro tipo de pistas adecuadas para estos deportes, como ocurre con el pabellón Gadir, que es otro de los objetos de la denuncia al ser otro de los escenarios para el entrenamiento de los equipos y no disponer de las condiciones adecuadas para la práctica de este deporte.

Otro de los motivos de queja ha sido el reparto de horas para el uso de dichas instalaciones por parte de los diferentes clubes, que en el caso del CB Gades, acusan a la disminución drástica de horas que han sufrido en la presente temporada los equipos de minibasket. Además, apelan a la poca transparencia que el IMD ha mostrado a la hora de hacer ese reparto, que según los representantes de los clubes no se sabe a qué criterio sigue.

El Club de Natación Ciudad de Cádiz ha querido no solo mostrar su apoyo a los baloncestistas sino que también han aprovechado la ocasión para reivindicar el reparto de horas de la piscina donde, según el Director Técnico del club, José Antonio García, también han salido perjudicados. «Vamos a tener que entrenar con los niños de ocho años de diez a once de la noche, que es la solución que se nos ha dado o de seis y media a ocho de la mañana», ha explicado. Todo esto, asegura, se traduce en un gran número de bajas, lo que supone un problema mayor aún ya que se verán obligados a parar su actividad. Además, la piscina, que lleva cerrada desde agosto, se encuentra a la espera de que comiencen unas obras que se estiman que duren cuatro meses y aún no se han puesto en marcha.

También se ha unido a la protesta el Club de Gimnasia Rítmica Kandela. Y es que, según explica su repretentante, Irene Sánchez de la Campa, al tratarse de un deporte individual las gimnastas siempre salen perjudicadas en el reparto de horas al no contar con la misma cantidad de licencias que un equipo. “Parece que el premio a haber levantado este deporte en la ciudad que estaba limitado, el hecho de tener una escuela de cien niños y el hecho de haber sido campeones de Andalucía este pasado junio, ha sido quitarnos dos horas”, lamenta y se cuestiona «¿Qué hacemos con siete horas para los cerca de cien niños que practican gimnasia rítmica con nosotros?».

El Virgili, uno de los clubes con más renombre de la ciudad, se encuentra en situación similar a la de los otros afectados ya que una vez que comience la Liga, no dispone de un lugar donde disputar sus partidos. «Tenemos 800 socios, si tuvieran que venir los socios y no pueden entrar aquí, ¿A dónde los llevamos?», cuestiona su vicepresidente, Antonio Louzado. «A la fecha de hoy todavía no hemos entrenado en el Ciudad de Cádiz, no tenemos pista y tenemos para entrenar tres días en semana en Náutico, Mirandilla e Histórico. Aún no hemos conseguido jugar en el Ciudad de Cádiz», asegura.

El Ayuntamiento de Cádiz, como respuesta a la iniciativa de protesta, ha convocado una reunión con algunos de los clubes afectados el próximo lunes. Por su parte, el presidente del CB Gades, Diego Zamorano, lamenta la necesidad de volver a tener que poner de manifiesto la circunstancia que están viviendo los deportistas de la ciudad para que el Ayuntamiento empiece a tomar medidas y asegura que en esta ocasión «no servirán solo palabras sino que queremos hechos. Es cuestión de que veamos en el boletín oficial de la provincia o en el boletín correspondiente la dotación presupuestaria para el arreglo del techo del pabellón».