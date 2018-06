Javier Asprón

España está en los octavos de final del Mundial, pero la imagen mostrada hasta ahora está lejos de ser la de un candidato al título. En ninguno de los tres partidos se ha visto a una selección superior a su rival, se ha sufrido más de la cuenta ante rivales inferiores y se ha mostrado una fragilidad defensiva preocupante. Si España llega al aprobado es únicamente por la clasificación, objetivo mínimo señalado al llegar a Rusia, sobre todo tras el fracaso en Brasil.

Portería

Uno de los puestos más conflictivos. David de Gea está en la diana desde que falló ante Portugal. No hizo su primera parada hasta el partido ante Marruecos, y transmite una inseguridad y un nerviosismo que no ayuda a sus defensas. Fue el primer gran debate que se abrió en Rusia en torno a la selección, y todavía no se ha cerrado. Aún así, el guardameta del Manchester United cuenta con el apoyo de su entrenador y de sus compañeros, por lo que no se espera ver durante el Mundial ni a Kepa ni a Reina. De su mejoría dependerá buena parte del futuro de la selección.

Defensas

Otra línea que se queda en insuficiente. Cinco goles en tres partidos es el desolador balance de una defensa que ha hecho aguas. Ni Sergio Ramos ni Piqué están al nivel que se les presupone,el de una de las mejores parejas de centrales de todo el Mundial, si no la mejor. Superados en velocidad en demasiadas ocasiones, sufren con los contraataques rivales, lo que denota una mala colocación. Tampoco Carvajal está bien. Al lateral se le nota la inactividad de casi un mes sin jugar tras la final de la Champions. Es impulsivo y sigue intentando sumar en ataque, pero le cuesta recuperar en defensa. Jordi Alba ha sido el más destacado, pero también lejos del nivel mostrado en el Barcelona en la última temporada. Nacho, el único recambio utilizado, falló en el penalti ante Cristiano, aunque luego se recuperó con un golazo.

Centrocampistas

Busquets, lejos de su mejor forma, pide a gritos una ayuda defensiva en el centro del campo. Con Koke se encajaron los tres goles ante Portugal, pero aún así es el rostro más reconocible de la selección cuando hay que correr y pelear en el centro del campo, algo para lo que Iniesta y Silva ya no están. Al manchego solo se le vio en la primera mitad ante Marruecos, pero su físico ya no está para noventa minutos. El mayor drama lo está viviendo David Silva, invisible en los tres partidos, intrascendente su presencia para el juego de la selección. Thiago tampoco resultó una solución. De esta línea solo saca nota Isco, el jugador más destacado de la selección en lo que va de campeonato. Notable su rendimiento. El malagueño se ha echado el equipo a la espalda en más de una ocasión. Pide la pelota, inventa pases, se mueve entre líneas y es el único que propone ideas diferentes. Su buen juego se recompensó con el gol ante Marruecos.

Delanteros

A Diego Costa, autor de dos goles ante Portugal y de uno más ante Irán, poco se le puede achacar, aunque su participación bajó notablemente ante Marruecos. También merecen el aprobado Iago Aspas y Rodrigo, especialmente el primero. Su aparición como revulsivo resultó fundamental en el último partido. Rodrigo ha jugado poco, pero en el último encuentro lanzó buenos desmarques que mejoraron la imagen ofensiva de España. En conjunto, al delantera es la línea menos dañada en su imagen.