Vídeo: «Si Cristian no hubiese estado ahí, yo no estaría aquí ahora mismo»

Hace casi un año que el Campo Municipal de Fútbol La Corredera, en Medina Sidonia , se convirtió en el escenario de una de esas historias que quedan marcadas para el recuerdo. El portuense Cristian Fernández , que por aquel entonces contaba con 12 años de edad y militaba en el San Fernando CD Infantil B, salvaba la vida del asidonense Daniel Delgado Bancalero , de 13 años y que en ese momento jugaba en el Infantil del Medina Balompié, cuando se había desplomado y quedado inconsciente después de sufrir un fuerte golpe con Jesús Ochoa, uno de sus compañeros de escuadra.

Heroica fue la actitud de Cristian , que no lo dudó y decidió aplicar una técnica que había visto en televisión: sujetarle la lengua hasta que llegó el entrenador. Lo hizo tras verlo en un encuentro del Atlético de Madrid, dejando el pánico a un lado y echándose la responsabilidad a la espalda. «Lo había visto en televisión, en un partido al que a Fernando Torres le pasó algo parecido», señaló el joven futbolista que ahora juega en El Puerto de Santa María.

El partido tuvo que suspenderse, pero la ambulancia no tardó en llegar y trasladó a Daniel al Hospital Universitario de Puerto Real, donde los profesionales le realizaron las pruebas pertinentes para verificar que su estado de salud era satisfactorio. Todo había quedado en un susto.

Ahora Cristian Fernández tiene 13 años y su gesta ha sido reconocida a nivel nacional. Tanto que la semana pasada fue galardonado en Madrid con la medalla del mérito de Protección Civil , una insignia concedida por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en la Escuela Nacional de Protección Civil, en Rivas-Vaciamadrid. El otro regalo con el que se marchó de la capital de España fue un balón firmado por los jugadores del Real Madrid, el club de sus amores.

Una acción inolvidable

A kilómetros de distancia vive esta historia el otro gran protagonista de la gesta. Daniel Delgado, ya cadete , sigue jugando en el Medina Balompié. Afable, educado y muy leal, este aficionado 'txuri urdin', que tiene a Mikel Oyarzabal como referente, no olvida lo sucedido.

«Llevábamos una hora de partido y sentí miedo después de un golpe de ese calibre. Caí desplomado y no recuerdo nada hasta que llegó la ambulancia. Allí ya me contaron que Cristian me había ayudado a colocarme en posición lateral de seguridad y retirar mi lengua para evitar la obstrucción de las vías respiratorias. Me ayudó a mantenerme con vida» , asegura en LA VOZ desde el asidonense Arco de la Pastora, uno de los paisajes más emblemáticos de la bella localidad jandeña.

Casi un año después no duda en reconocer: «Si Cristian no hubiese estado ahí, yo no estaría aquí ahora mismo» . Lo dice con la mano en el corazón y con la nobleza que le caracteriza.

Por eso lo tiene claro si en algún momento vuelve a cruzar su camino con el de su 'ángel de la guarda': «Ahora que estamos en Navidad aprovecharía para hacerle un regalo y darle las gracias por su gesto heroico» .

El balompié también tiene historias que marcan para siempre . La de Cristian y Daniel es una de ellas.