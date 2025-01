El San Fernando CD dice adiós al 'play off' y el Algeciras luchará por subir a Segunda

El sueño de luchar por subir a Segunda División sigue intacto en la provincia de Cádiz, aunque cambia de ciudad: de San Fernando a Algeciras.

El San Fernando CD no podrá luchar finalmente por festejar el ascenso a Segunda, una categoría en la que el otrora CD San Fernando subió en el año 1954 y en la que permaneció una década.

La derrota del San Fernando CD en Sevilla ante el Betis Deportivo (2-1) dejó sin opciones a los hombres de Stankovic. Chema Núñez adelantó al filial bético pasada la media hora de juego, David Carmona puso el 2-0 en la recta final y el delantero Dopi únicamente pudo recortar distancias en el marcador.

Los isleños necesitaban ganar al filial verdiblanco para acceder al 'play off' de ascenso a Segunda. O en el peor de los casos empatar en la capital andaluza y esperar que el Algeciras no ganara al clasificado UCAM en La Condomina, hecho que no sucedió porque los hombres de Salva Ballesta ganaron 1-2.

Al final la última plaza del grupo en juego fue a parar al Nuevo Mirador. El Algeciras acompñará a Linares y UCAM, que ya saben que estarán en el próximo 'play off' de ascenso. No estará finalmente el Betis Deportivo en Extremadura para disputar el próximo 'play off' de ascenso a Segunda. Y es que el mejor cuarto de este subgrupo no estará presente en el 'play off' al lograr este puesto el Calahorra.

De esta manera, el San Fernando CD militará la próxima temporada en la Primera División RFEF (tercera categoría del fútbol español) junto a Atlético Sanluqueño y Balona, entre otros.