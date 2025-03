Dani Olmo jamás olvidará su estreno

No podía fallar y allí estuvo. La familia de Dani Olmo no lo dudó y acudió en masa al Estadio Ramón de Carranza para vivir 'in situ' un hecho histórico: el debut del futbolista catalán con la selección española. Se hizo realidad en el minuto 66 y no quedó ahí el asunto, pues ni tres minutos habían pasado cuando ya había marcado su gol con España. Tre-men-do.

Con Dani estuvieron sus padres, que acudieron desde Croacia para arropar el extremo, pero también su abuela Milagros Forte, la portuense afincada en Tarrasa que al final pudo cumplir el sueño y estar junto a su nieto en un día de esos que se recuerdan durante toda la vida. No había distancia que la separara de poder estar junto a él. Hubiese los kilómetros que hubiese. Pasión de abuela. Y más que justificada. «Estoy en un sueño. Ver a mi nieto con la selección española y encima en Cádiz. No me lo creo», señalaba.

Los familiares de Dani Olmo, antes del partido en Cádiz A. V.

Su padre Miquel Olmo, que en su día entrenó a Girona y Sabadell en Segunda, no perdía la perspectiva. Con él analizaba su hijo Dani Olmo los partidos en Zagreb. «Es un momento para disfrutar. A mí me han llamado estos días aprovechando que soy su padre y también soy entrenador, pero el auténtico protagonista es él», aseguraba.

Con espíritu festivo

Entre los suyos también estaban esos portuenses, los Forte, que desde bien pronto se dejaron ver por los aledaños del coliseo gaditano con la zamarra con el apellido Olmo y el dorsal 19, aunque este viernes fuese Gerard Moreno el que lo llevara y Dani tuviese que lucir el '12'. El número de la afición. Había ganas de fiesta y tocaba demostrarlo. Algo así no se vive todos los días.

Al final el debut fue posible y... ¡qué debut! Pocos marcan en su estreno con España y menos a las primeras de cambio. Hay futuro en esas botas, tal y como ya demostró este jugador de 'Champions' en el pasado Europeo Sub 21 en el que llevó a 'La Rojita' a lo más alto. Carranza siempre quedará en su memoria y en la de los suyos.