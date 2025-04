El Atlético está loco de remate

Crónica

El Atlético logró una victoria difícil de creer, extraña, consecuencia de un guión delirante y surrealista. Con un punto de heroísmo, cuando jugaba con uno menos y parecía que su destino era a lo sumo el empate. Fiel a su particular esquizofrenia, después de haber tenido el duelo ganado y también todo perdido. Sin coherencia, por fe, por puro gen colchonero, se llevó tres puntos que le alivian la temporada de su descomposición. La Champions no se aleja.

El Metropolitano asistió a un Atlético-Getafe impropio o impensable, desertor de los principios fundamentales de sus entrenadores para dibujar un primer tiempo de fútbol borracho, vaya usted a saber si maravilloso o lamentable, al que definitivamente se le fue la cabeza. Tal vez el más disparatado de la historia. Seis goles, tres por bando, dos penatis convertidos y uno fallado, un marcador descontrolado, muchas faltas, algún codazo y una lluvia de tarjetas; defensas de caramelo, centrocampistas intensos y atacantes más que brillantes, optimistas, afortunados. Un pasaje divertido de ver, pero complicado de explicar y, sobre todo, de atribuirle un plan preconcebido. Una locura.

El Atlético salió con una alineación distinta, otra vez modificado el dibujo y barajados los jugadores con cierto olor a castigo (Hermoso y Joao, al banco), un nuevo parte médico que sumar a la lista (Carrasco se bajó por Covid unos minutos antes del duelo) y hasta una intención diferente, un acento en apariencia más ofensivo. Pero tan vulnerable como de costumbre, con Oblak contando con goles cada visita que recibe y un giro de tuerca novedoso a su particular deterioro: hasta Luis Suárez (6 minutos) ya falla los penaltis, una de las pocas suertes que le quedaban intactas al viejo Atlético. Se fabricó el propio uruguayo la pena (m.6) en una jugada que no avisaba peligro, y Soria, que se comió el engaño previo, adivinó luego su lanzamiento a una esquina.

Fue Correa , cómo no, condenado de nuevo a jugar en un lugar que no le corresponde, centrocampista por banda y no delantero, el que estrenó sobre los 20 minutos de juego la verbena de goles y el fútbol demente. Adivinó el desarrollo de una jugada sucia, embarullada con un par de saltos divididos y el balón sin domesticar, para aparecer desde atrás y anticiparse a los centrales dormidos del Getafe. También participó en la mejor jugada rojiblanca, la del 2-0, para buscar en profundidad a Llorente (otra vez lateral a la fuerza) antes de que Lemar y Cunha la cerraran, y para anotar el 3-3 al borde del descanso tras un gran centro del francés.

Entre medias, los tres tantos del Getafe, con un centro mal despejado por Savic que Mayoral castigó tras un remate pifiado de Jantko y dos penaltis regalados por esa fea manía que han adquirido los jugadores del Atlético de protegerse dentro del área con los brazos extendidos. Enes Unal los alojó en la caja por el mismo lugar, a la izquierda de Oblak. Un Atlético incapaz de conservar sus ventajas.

Tras el descanso, se vio otro partido. Más calmado y más convencional. También más aburrido. Lo animó de contenido una entrada brutal de Felipe con el pie a la altura de la cabeza de Arambarri, que, tras la roja pertinente, obligó a su equipo a jugar en inferioridad la última media hora. Un suceso que, paradojas del fútbol, lejos de desnudar al Atlético , le volvió más seguro. Hermoso suplió a Suárez y el equipo se limitó a defender, sin que al Getafe le surgieran las ideas ni le llegara tampoco la valentía. Fue un tramo mucho más plano, sin apenas ocasiones que narrar.

Y cuando todo parecía directo al empate final, sin ciencia que logre descifrarlo, por coraje y corazón, Hermoso se encontró con un gol desde la estrategia, tras una asistencia rococó de Joao con la cabeza, y llevó el éxtasis a un Metropolitano que nunca dejó de animar. Las cosas que solo le pasan al Atlético . No lo traten de entender.

90'+6' 90'+5' 90'+5' 90'+5' 90'+4' 90'+4' 90'+4' 90'+3' 90'+2' 90'+1' 89' 88' 88' 85' 85' 84' 84' 83' 83' 81' 81' 80' 79' 78' 78' 77' 77' 76' 76' 76' 75' 75' 74' 74' 74' 74' 69' 69' 67' 67' 66' 66' 62' 62' 60' 58' 58' 58' 56' 55' 54' 52' 52' 50' 50' 48' 45'+8' 45'+4' 45'+2' 45'+1' 45'+1' 45'+1' 45'+1' 45' 45' 45' 45' 45' 44' 44' 42' 42' Decisión del VAR: Penalti Getafe. 41' Penalti cometido por Thomas Lemar (Atlético de Madrid) con una mano dentro del área. 39' 37' 36' Penalti cometido por Matheus Cunha (Atlético de Madrid) con una mano dentro del área. 35' 30' 30' 29' 29' 28' 28' 27' 27' 26' 26' 22' 22' 22' 21' 20' 19' 19' 16' 16' 16' 15' 15' 15' 15' 14' 13' 12' 12' 12' 9' ¡Penalti fallado!Luis Suárez (Atlético de Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado por bajo a la izquierda. 7' Penalti a favor del Atlético de Madrid. Luis Suárez sufrió falta en el área. 7' Penalti cometido por David Soria (Getafe) tras una falta dentro del área. 4' 4' 4' 4' 3' 3' 3' 1' 1' 1' 1'