España, adiós con la cabeza bien alta

En el fondo Italia, por mucho que nos empeñemos en mirarle con otra cara, siempre será Italia , el equipo con mayor capacidad para desesperar a cualquiera, tan competitivos sus soldados que no necesitan casi nada para ganar. No lo merecieron en Wembley, qué maravilla tanta gente en un campo tan imponente como este, pero acabaron abrazados mientras España maldecía su suerte, condenada esta vez por su mala puntería en los penaltis y por no poner nombre antes a su enorme dominio. En una semifinal muy bien jugada por la selección, llegó el adiós de esta Eurocopa tan extraña, pero hay motivos de sobra como para creer que habrá más alegrías, debe quedar esto como un punto de partida para el mañana. No estará en la final por los fallos de Olmo y Morata, es verdad, pero ha conseguido despertar de nuevo el interés del pueblo, y puede que esa victoria sea casi más importante.

Fue un partido puro de Eurocopa , tensión hasta el lanzamiento final de Jorginho para castigar a un equipo que crece y que tiene múltiples posibilidades. No se le podrá negar a Luis Enrique su capacidad para sorprender, muy llamativo su once porque se cargó a Álvaro Morata y rescató la figura del falso nueve, tan rentable en otros tiempos. Se quedaron pasmados y sin saber muy bien qué hacer Bonucci y Chiellini, dos caimanes que esperaban batallar con Morata y que bailaron, de golpe y porrazo, con un incordio como Dani Olmo, titular como lo fue Oyarzabal en lugar de Sarabia. En la defensa, con vistas a sacar la pelota con más nitidez, regresó Eric García por Pau Torres, no hay pareja fija para Laporte. Y así, con tres cambios de entrada, España se presentó en Wembley con un traje nuevo y el prescindir de un delantero puro le concedía una presumible superioridad en el centro del campo, fundamental imponerse en la pelea por la posesión que tanto preocupaba en la víspera.

Le salió a España un muy buen inicio de partido , vertiginosa la velocidad a la que se movía el balón porque el césped de Londres, bien regado, convirtió el suelo en una pista de patinaje. Con la movilidad previsible de los tres muchachos de arriba, la selección hizo que Italia volviese a ser Italia en su máxima expresión, replegada en su propio campo y esperando cazar alguna para salir a caballo. Después del desmelene de esta Eurocopa, la 'Azurra' regresó al pasado, que tampoco le fue tan mal, pero se sintió bastante incómoda y encorsetada en ese retroceso. La batalla ideológica, que realmente no sirve para nada, la ganó España, eso es innegable, pero pisó menos de lo deseado el área enemiga.

A lomos de un Pedri ya consagrado , la selección se gustó y le dio un repaso descomunal a Italia en ese primer tiempo, con el gol, o con la falta de mismo, como única pega. De hecho, España no dispuso de muchas ocasiones, si acaso algún amago sin precisar por algún mal control de Oyarzabal o por algún pase de más. La mejor oportunidad la tuvo Dani Olmo a los 25 minutos, listo el delantero para cazar la pelota y estrenar los guantes de Donnarumma, quien se corrigió con un paradón porque fue él el que inició mal desde atrás.

Un partido esperanzador

Italia, para mal, fue una sorpresa, pero sin embargo transmitió cierto peligro en sus pocos aullidos. Con una receta tan primitiva como la buscar continuamente la espalda de los centrales españoles con pelotazos en vertical, los azules engancharon en una fallida salida a Unai Simón (peor fue la no finalización de los delanteros de Mancini) y Emerson, justo antes del descanso y asistido por Insigne, lanzó un balón que golpeó en el palo. No fue un palo clarísimo ni un mano a mano, fue un tiro desde el costado que puso en alerta a España. Por cierto, que al intermedio se llegó en plena contra de la selección, con Olmo a la carrera y frenado porque a Felix Brych se le antojó dar por terminado el primer acto.

Fue algo más accidentado el juego en la reanudación , aunque el guion se mantuvo, agitada España con el despertar de un Oyarzabal mucho más activo y directo. El realista, impulsado por su acierto en la tanda contra Suiza, un jugador que encanta al cuerpo técnico, lideró desde la derecha y una de sus internadas acabó con un pase a Busquets, cuyo remate desde la frontal, franco, se fue arriba por un palmo. Volvió a intentarlo Oyarzabal desde la lejanía y España seguía tranquila hasta que, de la nada, un zarpazo le envió a la lona.

Fue una acción vertiginosa de Italia, con Donnarumma iniciando rapidísimo al hacerse con un centro blando de Alba. En un visto y no visto, el equipo de Mancini se plantó en área contraria y Laporte, en otro ejercicio de tibieza por parte de la zaga española, no frenó como tocaba el avance de Immobile y dejó la pelota muerta para que Chiesa, apellido siempre vinculado al gol, superara a Unai con una ejecución fantástica. Tortazo en toda regla.

Porque nada es más duro en esta vida que jugar en desventaja contra Italia, así que España se armó de valor pues disponía de media hora de tortura, erre que erre buscando un espacio entre un muro infranqueable. Entraron Morata y Gerard Moreno y Luis Enrique se reforzó con Rodri en el centro del campo para evitar las contras, que resultarían inevitables por la propia evolución de la velada.

Tenía mala pinta el epílogo y se escribía del infortunio, de la vieja Italia de siempre, de la notable Eurocopa de España que invita a creer... Se escribía de eso y más hasta que Morata, cuya aparición sembró el pánico entre los viejos centrales italianos, tuvo una revelación. Cogió el balón, entró por el centro como un búfalo, se apoyó en Olmo y el delantero de la Juventus, con el oficio que no exhibió otras noches, resolvió plácidamente con la izquierda, ese acierto lo compensa todo. Su celebración escondía todo el mal rato que ha pasado, un tanto que llevaba a la tercera prórroga seguida de esta Euro. Qué agonía, qué paliza.

A Italia le valía con agonizar hasta los penaltis y España , desinflada por pura lógica, se desgañitaba porque no había manera y quería ahorrarse la histeria que suponía otra tanda. Contrariamente a la tarde de Suiza, ayer salió cruz y Olmo y Morata, que fueron los mejores antes, fallaron sus disparos y no valió la intervención inicial de Simón. Pero sí, hay equipo, España ha vuelto y hasta hay honor en su despedida. Y tal y como estaba el patio, no parece que eso sea poca cosa.

23:44 Por nuestra parte nada más. Ha sido un placer haber comentado los partidos de España en la Eurocopa. Nos vamos con orgullo de este torneo. Hay equipo para los próximos torneos. Bravo por los nuestros y por todos los que habéis seguido este directo. ¡Un cordial saludo! 23:41 España, eliminada de la Eurocopa Gol de Italia. Gol de Jorginho. Italia estará en la final de la Eurocopa de forma algo injusta porque España fue mejor durante todo el partido. Se acabó el periplo europeo para los de Luis Enrique, que sin duda, han firmado un gran papel. 23:40 Falla Morata. Qué mal lanzado. Donnarumma lo ha adivinado el disparo flojo. Jorginho va ahora. Si marca gana. 23:39 Golazo de Italia. Imparable para Simón. Morata es el siguiente desde los once metros. 23:38 ¡Gol de Thiago! Buen disparo del del Liverpool. Sin prisa. Turno para Bernardeschi. 23:37 Gol de Bonucci. Engañó bien a Unai y se lo lanzó por la izquierda. Va Thiago. 23:37 1-1. Gol, gol, gol, gol de Gerard Moreno. Casi lo para Donnarumma. Empate en el marcador. Bonucci es el siguiente lanzador. 23:36 Gol de Bellotti. Fuerte a la derecha de Simón. Sigue Moreno. ¡Vamos! 23:35 NOOOO. Ha fallado Dani Olmo el penalti. Por encima el balón de la portería. 0-0. Sigue Bellotti. 23:34 PARA UNAI SIMÓN. Empieza bien España. Buena mano para tapar el disparo. Va Olmo ahora. 23:34 Empieza lanzando Italia. Locatelli será el primero. Los penaltis se deciden en la grada de los italianos. Máxima presión. 23:29 A PENALTIS Se acaba el partido. No hay más tiempos. Esto se va a penaltis. 23:26 Amarilla a Bonucci por una falta a Morata. 23:24 115': PROVIDENCIAL PAU TORRES. Tocó con el tacón de la bota un pase al hueco en el que Berardi se quedaba solo. 23:23 España ha perdido la fluidez de los minutos finales del partido. No tiene la frescura en esta prórroga. 23:19 109': Fuera de juego. ¡Qué susto! Berardi tomó el balón solo y marcó el segundo, pero el línea levantó la bandera. 23:17 Parece que no puede seguir. Eric García se marcha del campo. Pau Torres le sustituirá. 23:15 Cambio en Italia: se marcha Chiesa y entra Bernardeschi. 23:14 Comienza la segunda parte de la prórroga Últimos 15 minutos del partido. Necesitamos un gol para estar en la final. ¡Vamos, España! 23:13 Hay cambio en España: se marcha Busquets y entra Thiago. 23:11 Se acaba la primera parte de la prórroga Final de los primeros 15 minutos. Sin goles. Momento de charla de Luis Enrique a los jugadores para los últimos minutos del partido. Hay riesgo de que haya penaltis en estos momentos. 23:10 Parece que ambas selecciones firman el empate. España tiene el balón, crea más peligro, pero no termina de probar a Donnarumma. 23:05 97': Para Donnarumma un disparo de Olmo de falta. Después hubo un rechace para Morata que no pudo culminar. 23:02 Tarjeta amarilla para Tolói por una entrada a Olmo. El jugador español se iba por banda izquierda en superioridad. 23:01 Se calma un poco el partido. Ambos equipos se dan un respiro, aunque España quiere más que Italia. 23:01 95': Bellotti está tendido en el suelo por un golpe en una caída en una lance del juego con Eric García. Parece que puede seguir. 22:58 92': Se duele Jordi Alba en una jugada con Berardi. Calienta Gayà. 22:57 Es la tercera prórroga seguida para la selección española. Al parecer el físico les aguanta todavía a los nuestros. 22:53 Morata celebra su gol RFEF 22:51 Final del partido Final de los primeros 90 minutos. Esto se va a la prórroga, como viene siendo costumbre ya con España en esta Eurocopa. Morata logró empatar el primer gol de Chiesa. Estamos jugando mejor que ellos, pero no ha habido suerte de cara a portería. Quedan, por el momento, otros 30 minutos. 22:47 90': Se añaden 3 minutos. 22:44 86': Dura entrada de Jorginho a Pedri. Sin tarjeta para el jugador del Chelsea. 22:42 Cambio en España: se marcha Azpilicueta y entra Marcos Llorente. 22:42 Doble cambio en Italia: se van Barella e Insigne, y entran Locatelli y Belloti. 22:41 Buenos desmarques de Morata. Qué dolor de cabeza para la defensa de Italia ahora. Qué bien ha salido el de la Juventus. 22:40 CÓMO ESTÁ ESPAÑA, SEÑORAS Y SEÑORES. Otra ocasión que hemos tenido con un cabezazo de Busquets. Parece que Italia está tocada con este gol. 22:39 Pase de Dani Olmo al hueco, amago a Donnarumma que lo tumba y Morata marca el empate de España. ¡Qué golazo de España! Esto no está perdido. Vamos, chavales. ¡VAMOS, ESPAÑA! 22:37 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MORATAAAAAA DE MI VIDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 22:36 79': Chuta Berardi y para Simón. Sin problemas para el meta del Athletic. 22:36 Italia se siente muy cómoda ahora. Defiende mientras España tiene el balón. No se agobian y aguantan el resultado. A pesar de todo no paramos de intentarlo. Todavía queda tiempo. Más de 10 minutos para el final del partido. ¡Vamos, España! 22:30 Doble cambio en Italia: Tolói y Pessina entran al campo, y se marchan Verratti y Emerson. 22:28 Minuto 70. Italia se mete atrás para defender el resultado. España mantiene la posesión e intenta meterse en la cocina, pero atrás hay un muro complicado de penetrar. 22:26 Doble cambio en España: se van Oyarzabal y Koke, y entran Gerard Moreno y Rodri. 22:25 67': Estamos sufriendo ahora. Simón tapa el disparo de Berardi en el área. 22:24 66': Otra más para España. Reaccionamos bien al gol encajado. Ahora fue Olmo el que chutó tras un rechace, pero no vio puerta. 22:22 65': ¡NOOOOOOOOOO! La que tuvo Oyarzabal tras un pase alto de Jordi Alba. ¡¿Por qué no metiste la cabeza, Mikel?! 22:19 Cambio en España: se va Ferran y entra Morata. 22:18 Cambio en Italia: se marcha Immobile y entra Berardi. 22:17 Gol de Italia Marca Chiesa después de un buen contragolpe de Italia. Laporte cortó el balón al hueco, pero Chiesa estuvo más listo, recortó a Eric García y disparó contra la portería de Unai Simón, que no pudo hacer nada. 22:15 57': Buen disparo de Oyarzabal desde fuera, que atrapa sin problema Donnarumma. 22:13 Toma el control del balón Italia, mientras se prepara Berardi en banda para salir. 22:10 52': Responde Chiesa por la derecha con un chat raso que no es peligro para Simón. 22:10 51': BUSQUEEEETS. Qué disparo del capitán. Un misil teledirigido contra la portería de Donnarumma. Se marchó fuera por muy poco. Otra gran ocasión para España. 22:08 Tarjeta amarilla a Busquets por una falta a Immobile. Cortaba un contragolpe de Italia. 22:07 49': Di Lorenzo evita el disparo de Ferran tras un pase de Olmo. Qué peligro crea España por bandas. 22:06 Imprecisiones en estos primeros minutos de la segunda mitad. Immobile ha tenido una buena ocasión con un disparo desde fuera del área, pero no ha visto puerta. 22:02 Comienza la segunda parte Empiezan la segunda mitad del partido. Sin cambios en ambos equipos. 21:59 Lineker alucina con el partido que está haciendo Pedri hoy contra Italia. El centrocampista ha sido uno de los jugadores más destacados. RFEF 21:50 Dani Olmo y Jorginho, en un lance del juego Vivo_Azzurro 21:47 Termina la primera parte Final de la primera parte en Wembley. Felix Brych dio término a los primeros 45 minutos sin goles. Empate a cero. Está igualado el partido, aunque España ha sido ligeramente superior a los italianos. 21:45 44': AL PALO. UF. Qué disparo de Emerson por la izquierda, aunque había dudas de la posición del lateral italiano. 21:42 Ahora España parece haberse relajado, quizá fruto del cansancio de estos primeros minutos. 21:40 38': Buena jugada de combinación de España. Con Busquets, Pedri, Olmo y finalmente Oyarzabal. El vasco disparó, pero se fue por arriba. 21:34 Qué bien defiende España. Está muy contundente hoy la zaga. Los italianos no pueden hoy con el ataque. 21:33 32': Chuta Dani Olmo... Fueeeraaa. Por alto el disparo del centrocampista, que está muy activo en la primera mitad. 21:28 ¡Atención! Se duele Olmo de una posible agresión al borde del área. No pitó nada Brych. 21:26 24': DANI OLMOOOOO. Qué parada de Donnarumma al chut del centrocampista. Primera ocasión clara de España en el partido. Se quedó solo después de un rechace dentro del área. 21:22 Sigue el empate a cero. De momento ha habido pocas ocasiones. Está el partido muy igualado. 21:21 21': Ay... Vaya salida de Unai Simón. Barella tuvo la oportunidad de chutar, pero la defensa de España tapó bien. 21:20 Gritos de 'España' en la grada. El público está apoyando a la selección de Luis Enrique. 21:18 17': Colgó un balón Insigne desde una falta, pero Simón atrapó sin problema. 21:15 14': Qué pena... Qué buena ocasión de Ferran. Se la guisó él solo y disparó, pero el balón se marchó fuera. 21:13 ¡VAYA PASE! Se le quedó atrás a Oyarzabal el balón al hueco. Pinta bien el partido de España, por el momento. 21:11 Ahora ataca España. Recupera sensaciones la selección después de unos malos primeros minutos, con muchas dudas. 21:09 Por el momento no hay un nueve fijo. Los tres de arriba, Olmo, Oyarzabal y Ferran se intercambian constantemente las posiciones. 21:07 Se calma un poco el partido y recupera España la posesión. Italia va a la presión para robar el balón. 21:05 Está Italia muy activa en ataque. Ojo, porque parece que a España le va a tocar sufrir. 21:04 3': ¡Huy! Qué ocasión que ha tenido que ha tenido Italia. Chiesa se quedó solo delante del portero. Chutó, pero dio al palo. De todas formas, el jugador estaba en fuera de juego. 21:02 1': Nadie tiene el balón por el momento. España empezó con la bola, pero ha estado imprecisa. Posesión repartida en los primeros minutos de las semifinales. 21:01 Comienza el partido en Wembley Empiezaaaaaaa el partido en Wembley. Qué emoción y qué ganas de ver a España. Ojalá que en la final hoy. ¡VAMOS! 21:00 España, que juega de blanco, está situada en el lado izquierdo del campo. Nos toca sacar. 20:57 Turno para el himno italiano, que ya cantan los jugadores y el público en Wembley. 20:55 Los jugadores ya están sobre el césped. ¡Y suena el himno de España!

