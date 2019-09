Fútbol Un vodevil para sonrojo del Barça El sainete sobre Neymar no tuvo un desenlace feliz y el paulista seguirá un año más en París tras las dudosas intenciones del Barcelona en ficharle

Sergi Font Barcelona Actualizado: 03/09/2019 01:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Echó el telón el mercado de fichajes para respiro de muchos entrenadores y decepción de varias aficiones, descontentas con sus plantillas definitivas a pesar de haber sido el verano mas despilfarrador de la historia de la Liga, que ha superado con creces los 890 millones invertidos el año pasado. Más de 1.300 millones de euros se han gastado los clubes españoles, encabezando la lista, como siempre el Madrid, el Barcelona y el Atlético, los tres grandes aspirantes al título, acuciados por diferentes urgencias deportivas. Eden Hazard (130 millones de euros), Luka Jovic (60) y Ferland Mendy (48) dan lustre al campeonato español y refuerzan a un Real Madrid cuyo sueño sigue siendo Mbappé y Paul Pogba. El Atlético de Madrid ha tratado de paliar la marcha de pesos pesados (Griezmann, Godín y Lucas Hernández) convirtiendo a Joao Felix en el fichaje más caro de la historia del club colchonero y en el tercero de la historia del fútbol (127,2 millones).

Los 250 millones de euros invertidos por el Barcelona (Griezmann, De Jong, Neto y Junior Firpo) han quedado eclipsados por el sainete protagonizado junto a Neymar y su deseo de regresar al Camp Nou tras su fuga al PSG hace dos temporadas. Precisamente, el hipotético retorno del paulista ha centrado todas las portadas y la actualidad del club azulgrana hasta que este pasado fin de semana se constató la imposibilidad de concretarlo, aunque hasta última hora de ayer no se descartó la sorpresa. La magnitud de la operación , las pretensiones del PSG y la crispación social que se avenía con el retorno del brasileño llevaron finalmente a la Junta directiva a descartarlo, a pesar de la presión del vestuario culé, con los pesos pesados, sobre todo Messi, a la cabeza. Siempre hubo ciertos recelos sobre la veracidad de la oferta azulgrana. El deseo de contentar a Messi y la escasa discreción del Barcelona, filtrando sus viajes a París para negociar con el club francés en un momento en el que era evidente que no había dinero en la caja, bañaron de sospecha un interés que dividía seriamente a la directiva.

Con la imagen maltrecha, sucumbiendo al deseo de un jugador que les había humillado, despreciado y demandado dos años antes, la oferta definitiva de los rectores culés no llegó hasta el 27 de agosto, a menos de una semana del cierre del mercado. Ofreciendo a jugadores que no querían moverse del Barcelona, colocándoles en las portadas de los diarios, devaluando su valor en el mercado y, sobre todo, generando un palpable malestar en el vestuario. El diario Le Parisien, muy bien conectado con la cúpula del PSG, desvelaba ayer que Al-Khelaifi le había trazado a Leonardo las lineas maestras de la salida de Neymar, que no abandonaría París por menos de 300 millones de euros, cifra imposible para el Barcelona. «Se puede ir pero solo si la oferta es enorme», desvela el rotativo que el jeque les dijo a los capitanes del equipo. Yasegura que «el Barça llegó casi con las manos vacías». «El PSG sabía desde hace mucho que el Barça no tenía el dinero suficiente. El precio que fijó París no lo podía pagar ningún club. Es la historia de un traspaso que no se podía hacer», concluyen. Y Neymar, que sabe que deberá pasar otro año en París, ya se encuentra concentrado con Brasil en Estados Unidos mientras su club prepara un lavado de imagen.

El intento de fichar a Neymar deja a muchos heridos por el camino. El primero Bartomeu, que no ha podido lograr el objetivo que había anunciado. El entorno no le perdona que se rebajara ante las pretensiones del vestuario culé y de Neymar después de haber dejado tirado al barcelonismo. Le siguen Rakitic, Dembélé, Umtiti y Semedo, que se han sentido meras mercancías y ninguneados tras ser considerados monedas de cambio. Messi, que se ve privado de jugar junto a su amigo, también se siente damnificado y su malestar puede tener consecuencias cuando dentro de unos meses el presidente empiece a negociar su renovación (acaba contrato en 2021).

Rafinha se marcha al Celta

Deseaba Ernesto Valverde que acabara este mercado estival para conocer cuál será su plantilla definitiva y comprobará el técnico al llegar hoy al entrenamiento que se ha producido un cambio significativo. No verá a Rafinha, que llegó a un acuerdo para jugar cedido este año en el Celta. El club gallego se hará cargo de la ficha y podría pagar hasta 1,5 millones de euros en función de una serie de variables. La incertidumbre la puso Rakitic, que había asegurado que no se quería mover del Camp Nou. No obstante, Zlakto Dalic desveló ayer que no le convocaba con Croacia porque le había pedido un poco de tiempo: «Hablé con él. No ha resuelto su futuro con su club y en este momento no está listo para jugar con el equipo nacional». Esta decisión alimentó las dudas sobre su continuidad tras el interés de la Juventus.