Valverde hace autocrítica

Sergi Font

Ernesto Valverde ha mostrado su cara más autocrítica. Aunque se muestra satisfecho por la situación que atraviesa el Barcelona, líder en Liga, primero de su grupo en la fase de grupos en la Champions y esperando los octavos de final de la Copa, reconoce los errores que ha cometido el equipo en este tramo inicial de temporada. «Hay un trabajo que hacer, lo estamos llevando bien, con momentos en los que hemos estado mejor que en otros pero estamos en la dinámica que queríamos», ha empezado asegurando en una entrevista a los medios oficiales del club azulgrana. El técnico añade que « no miro mucho hacia atrás, ni miro a la temporada pasada. No pienso que este año tenga que ser un reflejo de la anterior, aunque lo tengo como una referencia porque no se me olvida que el año pasado perdimos un partido solamente de Liga. Para aprender de las cosas que no nos fueron bien pero tenemos un equipo diferente. La experiencia te sirve pero prefiero fijarme en el futuro».

Valverde también ha analizado los títulos conseguidos este año. La Copa del Rey fue especial por la incertidumbre a la que se llegaba tras un bache en el que fueron eliminados por la Roma en Europa. «Es un partido señalado. Veníamos de una situación complicada y teníamos que reafirmarnos y el equipo lo hizo. Hay partidos que tienes que jugar bien. Llegas a una final, a un clásico... y tienes que aparecer de una u otra manera. Al menos significarte». También ganó la Supercopa ante un Sevilla que ahora es uno de los equipos más en forma de la Liga: «¿La Supercopa? Cualquier título tiene un valor altísimo que la gente le da sobre todo cuando los pierdes. El Barça tiene muchas Supercopas pero estos partidos tienes que ganarlos para hacer valer la costumbre de ganar y que el equipo sea ganador permanentemente».

El preparador extremeño ha mostrado su cara más crítica al analizar la Liga actual, en la que se han encajado muchos goles y se han perdido muchos más partidos que el año pasado: «La Liga es diferente a la pasada y está todo muy apretado. Hay que hacer extracción de las situaciones vividas y de lo que podríamos haber hecho mejor. Si en el análisis viene solo que el resto de equipos ha mejorado parece que te lavas las manos. Hay que ir al fondo de la cuestión y ha habido partidos en los que no hemos estado bien, que hemos pensado que el encuentro era más sencillo de lo que podía ser», reconoce. No obstante, asegura que «me quedaría con el 5-1 al Madrid, aunque hemos tenido grandes momentos en la Liga. Al final somos los líderes por algo». Y se refiere a la Champions como «una ilusión pero yo no tengo asignaturas pendientes».

Repaso a los fichajes

Valverde analizó la aportación de los jugadores que n¡ha llegado este verano para reforzar al equipo. «Lenglet ya conocía la Liga lo cual es un ventaja a la hora de acostumbrarse, aunque nuestro club es un poco diferente por la forma de jugar que tenemos. Por los problemas que hemos tenido en la línea defensiva se ha convertido en un jugador imprescindible», ha empezado explicando. Y ha añadido: «Arthur ha encajado perfectamente. Sus características se adaptan a la forma de jugar del Barcelona a pesar de no conocer la Liga española». También tuvo buenas palabras para Malcom: «Es un jugador que no ha participado tanto como los otros pero es un extremo, que tiene uno contra uno y que tiene gol. Las lesiones le han lastrado pero es joven y tiene mucho futuro por delante». Valverde rompió una lanza a favor de Arturo Vidal: «El fichaje de Arturo Vidal es similar al de Paulinho el año pasado. La gente al principio los cuestiona pero son competidores acostumbrados a ganar grandes partidos y que tienen recorrido. Actúan igual contra el Real Madrid que contra la Cultural, con una gran fiabilidad y es lo que buscamos los entrenadores. También necesitamos jugadores que vayan hacia delante a la presión y arrastre el equipo y eso lo cumple Arturo».

A pesar de todas estas llegadas, el equipo ha sufrido muchos problemas con numerosas lesiones en la defensa. «No nos vamos a engañar, hemos estado un poco justos en esta posición por las lesiones de Umtiti y Vermaelen. Siempre estás un poco inseguro y tocando madera permanentemente. Te obliga a hacer algún pequeño reajuste. La línea defensiva ha sufrido mas y me ha preocupado». ha desvelado el preparador, que justifica de esta manera la llegada de Murillo: «Estábamos buscando un jugador que tuviera experiencia, que conociera la Liga y que pudiera incorporarse inmediatamente. Para nosotros era una prioridad, era lo que estábamos buscando y pensamos que este jugador nos puede ayudar porque tenemos que estar cubiertos».

Por último, abordó su perfil personal y quiso desterrar la idea de que es una persona comedida y tranquila: «Me extraña mucho que la gente piense que soy una persona muy tranquila, nunca lo he sido. Soy un tipo nervioso, que siempre quiere hacer cosas, impaciente...».