Fútbol Valverde, ante su partido más importante «Ojalá podamos hacer la temporada perfecta», asegura un ilusionado Rakitic, pensando en la Champions

Sergi Font Barcelona Actualizado: 30/04/2019 18:05h

El Barcelona afronta mañana la ida de las semifinales de Champions tras tres años apeándose en los cuartos de final. Es, además, el partido más importante que dirigirá Ernesto Valverde en su carrera hasta ahora. No obstante, el técnico quiso quitar hierro y desprenderse de cualquier atisbo de presión. «Yo también desdramatizo estas cosas. Cuando diriges a un equipo en una situación muy difícil y te juegas tres puntos para salvarte, también son tensos. Conozco unos cuantos que se cambiarían por mí», apuntó antes de diseccionar al Liverpool: «No sé si somos los dos equipos más en forma de Europa, pero desde luego que somos los que jugarán las semifinales. Ellos se juegan la Liga con el City y nosotros ya somos campeones de la nuestra. La trayectoria de los dos está ahí. Es diferente y tenemos que jugárnosla con ellos. Es un equipo muy potente, con ritmo altísimo, una delantera extraordinaria. Ese ritmo ya lo tenía Klopp en el Borussia. Sólo han perdido un partido en su liga, lo que dice mucho de ellos».

Valverde hizo una declaración de intenciones al asegurar que «jugamos en casa y nuestra intención es ganar. Sabemos del valor de no encajar, pero sabemos que tendremos que hacer dos buenos partidos. El Liverpool tiene esos arrebatos que te arrollan en 15 minutos. Supongo que ellos también querrán marcar y no encajar». Y valoró las palabras de Klopp en las que el alemán aseguró que el Camp Nou no era un templo del fútbol: «El público del Camp Nou ya está siendo decisivo en las últimas semanas, con más de 90.000 personas y eso se nota. Lo notamos nosotros y lo notan los rivales. Suponemos que mañana nos empujarán y suponemos que el de ellos hará lo propio. Creo que las palabras de Klopp iban más con la intención de desdramatizar. Al final esto es un campo, dos porterías y 22 intentando meter gol».

Tras asegurar que Leo Messi está bien y descansado para afrontar el partido valoró que le hayan concedido al argentino la Creu de Sant Jordi, un galardón que premia los méritos prestados a Catalunya: «Es un premio muy importante, no sólo por el tema deportivo. También es un premio que trasciende ese ámbito y es a una trayectoria personal y social. Lo que significa para los catalanes y lo que les ha dado en todo este tiempo. Por su comportamiento y actitud. Por lo que hace jugando y por su compromiso con la sociedad catalana». Pero prefirió centrarse en los peligros del Liverpool: «Es un equipo reconocible al que jugó la final del año pasado. Ves esa alineación y la que puede presentar mañana y es casi similar. Son reconocibles en todo. El haber jugado una final les da un punto de experiencia. Son un rival temible». «Tienen un juego de conjunto que alimenta a los tres de arriba. Adelantan su defensa y quieren robar el balón en tu campo para lanzarlo rápido a los delanteros. Tienen buen juego aéreo y necesitamos estar a la altura para superar todo eso. Tienes que tener una respuesta a los empujones que tienen. Hay que saber superar esa presión asfixiante que hacen», concluyó.

También Ivan Rakitic transmitió sus sensaciones y la de sus compañeros antes del partido ante el Liverpool. El croata estaba deseando el inicio del partido y se mostró ambicioso. « Poder llegar a jugar unas semis de Champions y, justo antes, haber ganado la Liga, nos hace llegar contentos y con confianza y ganas. Siempre se puede mejorar y llegar mejor a los partidos, pero tenemos muchísimas ganas. Esperamos haber aprendido de años anteriores». No obstante, quiso quitarse presión tras tres años seguidos cayendo en cuartos de final: «No nos la exigimos, pero tenemos muchísimas ganas. Llegar a esta situación nos da muchísima confianza. Tenemos muchas ganas. Queremos ir a por todas y ojalá podamos hacer la temporada perfecta». Rakitic puso como ejemplo a Messi, que a pesar de todo lo que ha ganado prometió la Champions a la afición azulgrana a principios de temporada: «Ante todo, cuando nuestro capitán dice algo, todos los demás seguimos el camino que marca para el equipo. Si hay una presión especial en ganar la Champions, es nuestra exigencia por hacerlo tan bien en los últimos años».