Usain Bolt ya marca como futbolista profesional

Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, dominador de la velocidad en el atletismo en los últimos años, ya marca goles en su nueva faceta como futbolista profesional. El sudafricano anotó nada menos que un doblete este viernes con el Central Coast Mariners, equipo de la liga australiana para el que juega.

A sus 32 años, el poseedor de los récords del mundo de 100 y 200 metros hizo valer su velocidad para marcar, pero también tuvo que poner en juego su habilidad con la pelota. Sobre todo en el primero de sus goles ante el South West United en un partido amistoso previo al inicio de la competición.

Tras la carrera, en la que superó a su defensor, Bolt batió al guardameta rival con un potente disparo raso. Acto seguido celebró su primer gol como futbolista profesional con el gesto que ya hizo famoso en las pistas de atletismo.

Here it is, @usainbolt , the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️



That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALLpic.twitter.com/0NeIH9i49V