Fútbol El sueño americano de David Beckham El exfutbolista británico quiere juntar en su nuevo club, el Inter Miami, a varios de los mejores jugadores de la actualidad

S. D.

«Este es un día de orgullo para mí y para todo el equipo. Es un honor anunciar el nuevo nombre y escudo a nuestros seguidores. Estamos dando otro paso importante para establecer nuestro club y hoy marca un momento importante en la historia del Club Internacional de Fútbol Miami». Así nació hace unas semanas el equipo de David Beckham, que está previsto que comience a competir en la MLS en 2020.

El Inter Miami, con Beckham a la cabeza, está decidido a asentarse desde el principio entre los grandes equipos de Estados Unidos. Para ello, la intención del inglés es reunir a grandes estrellas del fútbol con la misma camiseta. Algunas de ellas ya se han pronunciado, como es el caso de Griezmann, y otras no verían con malos ojos un desembarco en el futuro.

«Si Beckham me quiere en su equipo, iré. Me gustaría acabar mi carrera en la MLS», confesó Griezmann en 'L'Equipe' recientemente. Pero el delantero del Atlético no es el único que está en los planes del mítico jugador inglés, sino que hay otros nombres en su lista. «Quiero crear el equipo más grande de Estados Unidos y para eso debemos atraer a algunos de los mejores jugadores», dijo. La ambición, por tanto, es enorme.

Prueba de ello es otro de los futbolistas que estaría en su mente, quien sería nada más y nada menos que Leo Messi. La revista 'The Times' reveló que la idea de Beckham sería traerlo en dos años, cuando solo le quedase una temporada de contrato con el Barcelona. Quién sabe si el argentino, que ha manifestado que le gustaría acabar su carrera en el club azulgrana o en Newell's, podría replantearse su futuro ante una hipotética llamada del propietario del Inter Miami.

Pero la cosa no queda ahí. Según otro diario, en este caso el 'Express', Cristiano Ronaldo también podría ser tentado de ir a la MLS. De producirse su llegada, Beckham lograría el hito de reunir en Miami a dos de los mejores jugadores de la historia. Messi y Cristiano en el mismo equipo superaría todas las expectativas del club. Además, a esta pareja se unen otros rumores sobre Falcao, Ibrahimovic o Wayne Rooney.

La guinda del pastel sería Zinedine Zidane. Beckham mantiene una buena amistad con el francés desde que coincidieron en el Real Madrid y podría ser el elegido para capitanear el buque norteamericano. Según el diario 'Mirror', las negociaciones ya se estarían produciendo entre ambos. El ganador de las últimas tres Champions League confesó recientemente que quiere volver a los banquillos. Aunque se rumorea que es el candidato elegido para relevar a Mourinho en caso de salir del Manchester United, Zidane podría valorar poner rumbo a la MLS en 2020. Así lo desea su amigo.