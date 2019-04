Mercado de fichajes «Si Mbappé no se va este año al Real Madrid, en 2020 se va seguro» Robert Pires, histórico de la selección francesa, muy claro respecto al futuro de su compatriota

Pese a las intenciones del París Saint-Germain de no desprenderse de su estrella y del futbolista de permanecer en el proyecto parisino, Kylian Mbappé sigue acaparando los focos de cara al próximo mercado veraniego de fichajes. El delantero galo es el mayor objeto de deseo del Real Madrid, pero las circunstancias hacen pensar más en un traspaso dentro de dos veranos antes que en la próxima ventana.

Sobre ello opinó también un histórico de la selección francesa, Robert Pires, que en 'WRadio' aseguró que ve al delantero preparado para dar el salto al club blanco a pesar de su juventud: «Creo que tiene la edad para dar el salto al Madrid. Si Mbappé no se va este año al Madrid, el año que viene se va a ir seguro. Porque es un jugador muy bueno y de mucha calidad. Es muy inteligente. Sabe lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer para su futuro».

Pero por otra parte el que fuera futbolista del Arsenal y el Villarreal recordó que «hay una diferencia enorme entre el PSG y el Madrid. Y esa es la presión. No es tan fácil jugar ahí. Pienso que es el mejor club del mundo. Pero cuidado, la afición te aprieta mucho, te pone presión… Y eso en el PSG no lo tiene. Hay que tener cuidado con él porque tiene 20 años. Pienso que puede jugar en el Madrid, pero cuidado que aún es muy joven y tiene que aprender mucho. Sobre todo de lo que ha pasado en la Champions contra el United. Esos son partidos en los que tienes que crecer un poco. Tiene un muy buen futuro, pero dentro de un par de años él estará jugando con el Madrid».

La selección para Benzemá ha acabado

Pirés tampoco rechazó hablar de otro compatriota, Karim Benzema, sobre el que aún se debate acerca de si debe regresar o no a la selección de su país. «La selección para Benzema ha acabado. Lo ha dicho el míster, no lo digo yo. Está haciendo un trabajo muy bueno en el Madrid, pero el entrenador ha dicho que no le necesitaba. Ha ganado el Mundial sin Benzema. No sé si tenía razón, creo que sí porque levantó la Copa del Mundo», zanjó.