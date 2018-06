Fútbol Rafinha se resigna a regresar al Barcelona El Inter no está dispuesto a efectuar la cláusula de compra y deberá realizar la pretemporada a las órdenes de Valverde

Sergi Font

Parecía que su traspaso al Inter de Milan estaba cerrado después de que este pasado invierno el Barcelona y el club italiano pactaran unas condiciones en la cesión de Rafinha Alcántara. La clave estaba en la clasificación del equipo transalpino para disputar la próxima edición de la Champions League, lo que obligaba al Inter a efectuar la cláusula de compra por 38 millones de euros. No obstante, el club de Milán, que está interesado en quedarse al centrocampista, pretende rebajar el precio del jugar algo a lo que el Barça no está dispuesto a ceder.

«Pasé cinco meses muy buenos en el Inter en que me sentí muy bien y realmente pensaba que, con la clasificación para la Champions, me quedaría, pero no sucedió», reconoció recientemente Rafinha en una entrevista concedida a Lance. Ante ello, el futbolista ya da por seguro que el próximo 11 de julio deberá integrarse a los primeros entrenamientos del Barcelona para preparar la pretemporada. «El fútbol no deja de ser un negocio ya veces no sucede lo que uno quiere. Ahora soy jugador del Barcelona. Todavía no me reuní con el club, pero en mi cabeza está en presentarme el día 11 para la pretemporada y veremos qué sucede. Estoy preparado para todo», apuntó el futbolista, que ante los pocos minutos que le daba Valverde decidió buscar su camino fuera del Camp Nou.

En el Inter se reencontró y brilló como se esperaba de él. «Fue espectacular. Era un estilo de fútbol y un idioma que yo no conocía. Para mí lo más importante era volver a jugar el máximo de partidos posibles después de mi lesión. Sabía que lo importante era la capacidad de adaptarse lo más rápido posible. Gracias a mis compañeros ya los aficionados fui muy bien recibido y volví a recuperar la confianza en mi fútbol», asegura el hijo de Mazinho, que lamenta que el Inter no cumpla con el acuerdo que firmó cuando le contrató. Spalletti ya avisó hace unas semanas de que el conjunto neroazzurro no debía tirar la casa por la ventana.

Buscando una salida

Mazinho, que también representa a Rafinha lamenta que el futbolista no pueda quedarse en el Inter y está negociando con el Barcelona la mejor opción para su hijo. «En el Inter se encontraba muy bien, entró de inmediato y el público lo adoptó con afecto y entusiasmo. Desafortunadamente, no ha llegado ninguna señal del club para quedárselo. Lástima, hubiera sido importante jugar en Europa con el Inter después de ganar la clasificación en el campo», ha asegurado el exfutbolista brasileño. «El acuerdo con el Barça expiró el 5 de junio. Mi hijo volvería incluso ahora, pero no puede ser. Tal vez, si lo hubieran querido en serio, se hubieran movido inmediatamente con convicción. Ahora es importante elegir otro club», añadió. Mazinho ha reconocido que «estoy hablando con el Barcelona, pero aún no hemos tomado una solución ni decidido dónde va a jugar». Y ha anunciado que «no faltan ofertas». «Rafinha ha garantizado en el Inter un rendimiento importante y está físicamente bien. Todo ha sido también gracias a Spalletti, un gran entrenador al que siempre estaremos agradecidos. El teléfono no para de sonar. Estamos evaluando las ofertas que han llegado de la Premier, la Liga, la Bundesliga y la Liga francesa», ha asegurado. Mazinho concluye: «También hay clubes italianos, pero estábamos esperando a que el Inter moviera pieza. Ahora hay que buscar un nuevo equipo lo más rápidamente posible. Yo me cuido del contrato y es el Barcelona quien pone el precio».