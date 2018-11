Fútbol Rafinha censura a Mazinho pero deja su futuro en el aire «Mi padre se equivocó con las declaraciones que hizo», asegura el centrocampista sobre su petición de jugar más partidos

No es Rafinha un jugador que destaque por sus declaraciones altisonantes ni por mostrar públicamente su descontento cuando no juega. Por este motivo ha aprovechado un acto benéfico que apadrinó junto a Javi López y Carla Suárez para corregir a Mazinho, que además de ser su padre es su representante. El exfutbolista concedió una entrevista a principios de semana en la que se mostraba enfadado por la situación de su hijo y dejaba bastante claro que buscarían una salida en este mercado invernal. «Es una cosa de locos, no se entiende nada. Solo el entrenador sabe lo que tiene o no tiene. La vedad es que nosotros intentamos que Rafa tenga una situación regular de jugar. Aquí cuando tienes tres partidos seguidos, luego se corta. El entrenador tiene en su cabeza su forma de trabajar, pero para el jugador, ya está bien. Ha hecho una muy buena pretemporada, partidos espectaculares, y no se entiende. Tenemos que buscar una salida porque aquí lo tiene muy complicado. Lleva prácticamente dos años, juega muy poco y necesita un club que le dé 30 o 40 partidos por temporada porque hace mucho que no tiene continuidad en el juego. No descartamos la salida en invierno. Si hay clubes interesados, el Barcelona está interesado en el traspaso y el jugador está contento, pues trabajaremos de forma conjunta», soltó Mazinho.

Rafinha trató de rebajar la tensión y desdijo a su padre. «Si no me convocan, soy el primero que al día siguiente saldré a correr más. Son los valores que me transmitió mi padre. Creo que las declaraciones que hizo el otro día estuvieron equivocadas. Sólo me queda esforzarme», aseguró el jugador en un intento por rebajar la tensión generada esta semana y que sabe que puede jugar en su contra. No obstante, no se mostró tan taxativo cuando le preguntaron directamente por su futuro. «Soy jugador del Barça y estoy completamente comprometido con el Barça», se limitó a comentar dejando su futuro en el aire. Rafinha explicó los motivos por los que cree que ha perdido la titularidad de las últimas semanas: «La competitividad es enorme. Son cosas que pueden pasar. Debo esforzarme para tener más oportunidades». Por último se ha referido a otros temas como los correctivos públicos que sus compañeros le han dado a Dembélé y el hipotético regreso de Neymar. «No voy a juzgar a un compañero. Le veo comprometido en los entrenamientos y eso es lo que importa», explicó sobre el delantero francés. Y añadió sobre el regreso de Neymar: «Me encantaría que volviera al Barça. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero vamos, no es algo que hablemos en el vestuario».

Estas declaraciones se han producido durante la presentación de la II Carrera contra el Cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) el próximo 2 de diciembre en Barcelona. La iniciativa ya cuenta con 2.000 participantes inscritos, una cifra que la organización espera triplicar en los próximos días. El acto contó con tres padrinos de lujo, ya que junto a Rafinha estuvieron el capitán del Espanyol, Javi López, y la tenista Carla Suárez, que mostraron su lado más solidario.