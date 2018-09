Premier League Mourinho: «Soy uno de los mejores entrenadores del mundo» El técnico portugués ha vuelto a hablar después de su derrota contra el Tottenhan

S.D.

Actualizado: 01/09/2018 14:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de su derrota por 0-3 en casa frente al Tottenham, José Mourinho ha vuelto a hablar por primera vez ante los medios y ha vuelto a sacar a relucir su palmarés.

«Soy el mánager de uno de los mejores clubes del mundo, pero también soy uno de los mejores entrenadores del mundo. He ganado ocho títulos. Soy el único manager en ganar en Italia, España e Inglaterra", ha dicho. «No títulos pequeños y mi segundo puesto la temporada pasada fue uno de mis mayores logros en el fútbol».

No desaprovechó la oportunidad el portugués para lanzar varios recados al equipo que le derrotó en la última jornada de la Premier, el Tottenham, cuando le preguntaron sobre los cánticos que lanzaron los seguidores de los «Spurs» en los que decían «Mourinho ya no eres especial». «No cantaban eso cuando los vencimos en Wembley hace un par de meses. Tienen grandes sueños por ganar títulos, porque no ganan muchos y cuando pierden tampoco cantan eso», ha señalado irónicamente el luso.