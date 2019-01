Internacional El palo de Mourinho a Ferguson para ponerse en valor El técnico portugués destaca sus méritos comparándose con lo conseguido por el mítico entrenador del Manchester United

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 12/01/2019 18:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras el nombre de José Mourinho no deja de sonar para regresar al banquillo el técnico portugués empleó una entrevista en el periódico de su país 'Correio da Manha' para defender su labor en el Manchester United y ponerse en valor. Sin embargo, lo hizo de forma poco elegante, comparando sus logros con los de un mito del banquillo de los «diablos rojos» como Sir Alex Ferguson.

«Soy un entrenador muy joven. He entrenado durante muchos años pero no tengo 75 años, tengo 55. He ganado una competición europea en dos años, no en 20. He ganado una Copa inglesa en dos años, no en 20. He sido subcampeón de la Premier en seis meses, no en seis años. He llegado a mi segunda final de la FA Cup hace unos meses, no hace años», argumentó Mou.

El portugués se refería, aunque sin nombrarlo, a Sir Alex Ferguson, pues el técnico escocés dirigió al United durante nada menos que 27 temporadas.

Pese a que sus resultados no son tan buenos como en épocas pasadas, Mourinho se tiene en muy alta estima, y lo demostró tanto con estas declaraciones como con las que hizo hace unos días sobre un posible regreso a la liga de Portugal.

«No he recibido ninguna oferta, y si pasara, obviamente el presidente del Benfica y el club serían los primeros en saber mi decisión. Pero creo que hoy puedo decir que no tengo ninguna intención de volver a trabajar en Portugal», explicó. Estoy bien en este momento. Hoy no soy opción para el Benfica, nada más que eso», zanjó.