Koeman arroja la toalla y da la Liga por perdida

Normalmente algunos gestos dicen mucho más que las palabras y esto es lo que puede desprenderse de la decisión de Koeman de permitir que Óscar Mingueza refuerce al filial este fin de semana para tratar de conseguir el ascenso a Segunda división. El Barça B disputa el domingo la primera eliminatoria ante el UCAM Murcia en Extremadura. La decisión es muy llamativa si atendemos a lo que dijo el técnico neerlandés antes de enfrentarse al Levante cuando le preguntaron sobre esta posibilidad. «El primer equipo es lo más importante. Si podemos ayudar al Barça B para poder subir a Segunda lo haremos pero no he hablado sobre este tema y nadie me ha dicho nada. Mientras podamos ser campeones y luchemos, el primer equipo es lo más importante . Si llega un día que podemos ayudar, lo haremos» argumentó el técnico que está contando mucho esta temporada con Mingueza e Ilaix Moriba, dos jugadores con ficha del filial. Parece que ahora ya ha llegado ese momento tras el empate ante el Levante (3-3), que combinado con las victorias de Atlético y Real Madrid convierten la Liga en un imposible. No hay que olvidar, también, que Araújo está tocado y Koemana frontará el partido ante el Celta con una defensa debilitada, algo que ya no es tan importante.

García Pimienta , entrenador del filial, ha acogido con alegría la cesión de Mingueza y estaba pendiente de que Ilaix Moriba también pudiera sumarse al equipo para disputar el playoff de ascenso. No obstante, la sanción de Frenkie de Jong , que en el Ciutat de Valencia vio la quinta amarilla, le abren las puertas de la titularidad este próximo domingo en Balaídos ante el Celta. De todas formas, si el Barcelona B supera la primera eliminatoria ante el UCAM Murcia, no se descarta que Moriba se incorpore también a la disciplina del filial, ya que en el club se considera prioritario el ascenso a Segunda división. El equipo de García Pimienta afronta como favorito este primer cruce, ya que ha sido el equipo con mejor balance en la segunda fase , con un total de 15 puntos y 14 goles, superando al Linares, con 14 puntos y 6 goles, y al Badajoz, con 13 puntos y 11 goles.

Tanto Mingueza como Ilaix han tenido bastante protagonismo esta temporada, sobre todo el central, que ha sabido aprovechar la baja de larga duración de Gerard Piqué y el mal estado de forma de Samuel Umtiti . Además, el cambio de sistema, con tres centrales, le ha otorgado muchas más posibilidades de jugar. «Hay que destacar a Araújo, Mingueza, Pedri, Ilaix... porque al principio de temporada nadie podía imaginar a estos cuatro jugadores con tantos minutos y partidos. Han aprovechado las oportunidades y es futuro. El Barça hoy en día es un equipo para el futuro porque estamos jugando con más gente joven y eso siempre implica que falte algo en determinados momentos», explicaba este semana pasada Koeman.