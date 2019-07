Fútbol Griezmann se queda sin marcar en su debut con el Barça El delantero francés se estrena ante el Chelsea, muestra buenas maneras, se asocia con Dembélé y dispone de dos ocasiones

Sergi Font Actualizado: 23/07/2019 13:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Prometió Griezmann el día de su presentación que hablaría en el terreno de juego porque era donde mejor sabía hacerlo. Es la forma en la que tenía pensado pedir perdón a los aficionados del Barcelona tras las calabazas que les dio la pasada temporada cuando se echó para atrás tras haber llegado a un acuerdo total con el club azulgrana. Incluso aseguró que si había algún futbolista molesto trataría de arreglarlo todo con goles y asistencias. Y hoy ha demostrado que hablaba en serio aunque no ha podido estrenarse en el primer partido que jugaba con la camiseta culé. Un gol que hubiera tenido un gran mérito por los pocos entrenamientos que lleva en sus botas, por la ausencia a su lado de los cracks del equipo (Messi, Luis Suárez, Coutinho, Arthur y Arturo Vidal aún siguen de vacaciones tras disputar la Copa América) y por la entidad del rival. El Chelsea, actual campeón de la Europa League, lleva además, dos semanas más de preparación y su nivel físico es mucho más alto que el azulgrana.

Griezmann ha formado parte del primer once que ha configurado Ernesto Valverde, formando pareja de ataque con Ousmane Dembélé y arropado por un centro del campo compuesto por jugadores del filial (Riqui Puig, Collado y Oriol Busquets) a excepción de Sergio Busquets. La defensa y la portería, en cambio estaban protegidas por sus dueños habituales. Ter Stegen bajo palos, Sergi Roberto y Jordi Alba en los laterales, y Piqué y Umtiti en el eje de la zaga. El francés, recuperado de sus molestas trata de recuperar su liderazgo tras la buena temporada realizada el año pasado por Lenglet. Griezmann no ha decepcionado en su debut aunque no ha visto puerta, demostrando que puede generar mucho peligro y que sigue siendo el jugador que brilló en el Atlético de Madrid. El excolchonero dispuso de dos buenas ocasiones. En la primera estrelló el balón en la espalda de David Luis y en la segunda no acertó a golpear el balón en un centro raso que le llegaba desde la izquierda. Lo intentó hasta el último minuto y al filo del descanso tuvo un balón que mandó excesivamente alto. Pero lo que más llamó la atención fue su capacidad combinativa con Dembélé y Jordi Alba. Solo disputó los primeros 45 minutos.

El futbolista sigue tratando de limar asperezas con el Atlético de Madrid, que le culpa de haber negociado con el Barcelona cuando aún tenía contrato en vigor y se estaban jugando la eliminación de la Champions League. Tanto Enrique Cerezo como Miguel Ángel Gil Marín se han mostrado taxativos y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se investigue la marcha del galo a la Ciudad Condal. El Atlético exige que le paguen los 80 millones que faltan hasta los 200 que reflejaba su cláusula de rescisión antes del 1 de julio. «Hice todo lo posible por salir bien del Atlético», ha asegurado el delantero este pasado lunes durante un acto comercial del Barcelona en Japón.