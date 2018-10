CRÓNICA DIRECTO

En su cuarta noche de rojo, Luis Enrique se llevó un buen pellizco del Villamarín. España no perdía en una fase de clasificación como local desde 2003, y el lunes fue maltratada por Inglaterra en un primer tiempo para olvidar. «No ha sido nuestra mejor noche, es una evidencia. Esperábamos no sufrir tanto, nos han generado muchas transiciones y hemos estado imprecisos. El inicio del juego nos ha costado también, hemos cometido errores individuales. El gol ha sido medicina para ellos y veneno para nosotros», expuso el seleccionador. Le quiso ver cosas positivas a la cita como la reacción del segundo tiempo, con algo bueno se queda, y desveló que en el intermedio optó por hablar con sensatez y sin alzar la voz más de la cuenta. «A veces hay que pegar una patada y cagarte en todo, y otras veces no. Estuve muy bien en el descanso, no lo digo con ironía. Al final, nos han faltado diez minutos para darle la vuelta al marcador. Entendía que no necesitaba una patada ni una crítica ni hacer tres cambios. Había que cambiar cosas y meterse en dinámica positiva, y lo han hecho. El mérito es de los jugadores».

Ya no es todo del color de rosa en la selección, y Luis Enrique se enfrenta a las primeras críticas. «¿Está preparado para lo que digan?», le sugirió un periodista en la sala de prensa. «Soy un entrenador experto, con mucha personalidad. Estoy preparado para cualquier fiesta», resumió.