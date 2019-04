Fútbol Dembélé no forzará ante el Atlético Aunque hoy ya ha entrenado con el grupo, Valverde valora recuperarle para la ida de cuartos ante el United

Ousmane Dembélé está cerca de regresar al equipo. El francés se ha entrenado este jueves con el grupo aunque no ha completado la sesión preparatoria. Participó en los rondos y posteriormente realizó ejercicios de recuperación en solitario. El extremo, que tenía molestias en la pierna, acabó jugando los minutos finales de la vuelta de los octavos de final ante el Olympique de Lyon, lo que provocó que se acrecentaran sus molestias y posteriormente se comprobó que había recaído de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que debía tenerle parado en torno a tres o cuatro semanas de baja. A pesar de ello, el Barcelona no tiene intención de arriesgar con el francés, proclive a lesionarse muscularmente, ya que quiere tenerle para los partidos importantes de este tramo final de temporada. Por este motivo, los servicios médicos del club catalán han decidido que no juegue ante el Atlético de Madrid este próximo sábado en un partido que puede dejar sentenciada la Liga. El objetivo es que reaparezca ante el Manchester United el próximo miércoles.

De todas formas, su reaparición ante el equipo inglés en la Champions League dependerá de su evolución durante los próximos días y de cómo se encuentre en los siguientes entrenamientos. Dembélé vio cortada su racha en un momento en el que se había ganado el puesto de titular en el extremo del ataque azulgrana. Incluso Jon Aspiazu, mano derecha de Ernesto Valverde, reconoció que el galo había pasado por delante de Coutinho. Tras recibir algunas críticas por sus hábitos alimenticios y por llegar tarde a algunos entrenamientos, supo sobreponerse y revertir la situación. Pero las molestias musculares siguen siendo su cruz. E n esta última, Ernesto Valverde asumió su responsabilidad por forzar al futbolista. « Las sensaciones de Ousmane eran buenísimas. Sabíamos que tenía algunas molestias, pero él pensaba que estaba hasta para empezar. Yo pensaba que no y, al final, lo hice jugar un rato. Si las cosas hubieran ido diferente estaría hoy en la lista e igual se lesionaría. Yo ya sabía los riesgos que corríamos con Dembélé. Los médicos hacen su trabajo, los jugadores el suyo, pero el que decido soy yo», admitió entonces el técnico.

La ausencia de Dembélé ha permitido que Coutinho haya podido jugar estos últimos partidos en una posición más adelantada, junto a Messi y Luis Suárez. A pesar de ello, sus actuaciones han sido discretas y solo ha mostrado destellos de calidad en momentos puntuales. Malcom, con dos grandes partidos (Espanyol y Villarreal) amenaza su titularidad mientras llega Dembélé y no se descarta que pueda jugar de inicio ante el Atlético de Madrid. De hecho, este pasado martes jugó los noventa minutos y fue Coutinho el que dio entrada a Messi. El exjugador del Girondins de Burdeos se está ganando su continuidad y, de hecho, ha pedido a su agente que paralice una eventual salida durante este próximo mercado estival.