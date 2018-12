F1 Alonso será probador y asesor de McLaren Zak Brown, jefe de la escudería, confirma que el piloto español seguirá ligado a la Fórmula 1

Cuando aún no se han desvanecido los ecos de los motores de los monoplazas del Mundial de Fórmula 1 y los de la despedida de Fernando Alonso, Zak Brown, jefe de la escudería McLaren, ya ha confirmado que el piloto español seguirá muy ligado al equipo pese a haber decidido dejar de competir en la F1.

Según desveló el dirigente del equipo británico en una entrevista en 'Formula1.com', pese a sus aventuras en el Mundial de Resistencia y la IndyCar el asturiano seguirá ayudando a McLaren como probador al tiempo que ejerce de asesor para Carlos Sainz y Lando Norris.

«Fernando es extremadamente inteligente y muy experimentado. Ama la Fórmula 1, ama las pistas de carreras. Si no está en una prueba del WEC o de Fórmula 1, está en la IndyCar o está en las pistas de karts... así que creo que nos será difícil mantenerlo alejado de la pista de carreras» explicó Brown.

«A él le gusta la parte del desarrollo de ingeniería, no es uno de esos pilotos que piensan ‘dame el volante y yo conduciré’. Le gusta a todo el grupo. Cuando hicimos Indianápolis juntos ya fue un ejemplo. Él quiere saber qué está pasando, no sólo que le digan lo que debe hacer dentro de la pista», argumentó el estadounidense sobre la forma de ser del asturiano.

Por eso para él Alonso sería el más indicado para probar el coche de 2019: «Nos gustaría que formara parte de nuestro programa de carreras y estamos analizando cómo podría ser una relación a largo plazo».

Sin embargo, para Brown que el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 vuelva a subirse en un monoplaza de McLaren para participar en un Gran Premio la próxima temporada está absolutamente descartado.

«Bueno, tenemos dos pilotos de carreras ... Entonces, hasta que no se nos permita correr con un tercer coche, creo que sería difícil ponerlo en la pista. Tenemos a Carlos y Lando que están muy emocionados y con contrato, por lo que no hay asientos disponibles para las carreras. Si él quiere probar el coche, ciertamente estamos abiertos a recibir sus comentarios, pero no hay un asiento libre».