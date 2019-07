Un fichaje para el Cádiz CF que puede llegar de la estrella del Real Betis

El Cádiz CF podría cerrar en las próximas horas el que sería su octavo fichaje en un mercado de verano que se está caracterizando en la dirección deportiva de Óscar Arias por la agilidad y premura en las incorporaciones. Algo que seguro agradece Álvaro Cervera.

Yassin Fekir, jugador de 22 años y procedente del filial del Olympique de Lyon francés, podría ser futbolista amarillo si todo marcha como parece hasta el momento en una operación en la que el Real Betis está implicado a la par que la familia del futbolista galo.

Y es que la escuadra verdiblanca acaba de incorporar a una de las sensaciones de la Liga de Francia que apunta a ser importante en la competición española. Se trata de Nabil Fekir, campeón del mundo con Francia y estrella del Olympique de Lyon. Su fichaje, anunciado hace horas en la escuadra sevillana, implica efectos colaterales para el Cádiz CF, concretamente la incorporación del hermano menor del ya jugador bético.

El fichaje de Nabil implica que el Betis también se haga con los servicios de su hermano Yassin que en este caso sería cedido, por deseo expreso de la familia Fekir, a un club cercano a Sevilla, en este caso el Cádiz CF. Los dos jugadores se encuentran en la capital andaluza desde este pasado lunes oficializando el fichaje del hermano mayor.

De esta forma, el club cadista se haría con la cesión de un extremo polivalente con capacidad técnica y ofensiva que puede jugar en varias posiciones de ataque. Yassin es un extremo de baja estatura y con habilidad para el regate y el centro. Diestro, mientras que su hermano es zurdo, se desenvuelve por ambas bandas y tiene cierta velocidad. Ha jugado doce minutos en la Ligue 1, seis en la Copa de la Liga y cuatro en la Copa de Francia con el primer equipo del Olympique Lyonnais. Cuando renovó su contrato con el Olympique Lyonnais, en 2017, Yassin dejó clara su admiración por su hermano Nabil: “Le veo todos los días en el entrenamiento, me gustaría hacerlo como él. Me da consejos todo el tiempo, me dice cómo hacerlo, cómo comportarme dentro y fuera del campo”.

Un perfil que se corresponde con lo que está buscando Óscar Arias, jugadores sub 23 que puedan alternar primer equipo y filial.