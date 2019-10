Sentencia firme del Tribunal Supremo: anula la subasta y pide la restitución de las acciones a Sinergy

Otro gol más en contra. Pero no sobre el terreno de juego, sino en los Juzgados. El abogado Enrique Zarza continúa con su lucha para recuperar las acciones para su cliente, Sinergy. Y los magistrados siguen dándole esas victorias parciales a falta de la definitiva. Este viernes ha salido la sentencia del Tribunal Supremo. Los tres jueces de la Sala de lo Civil rechazan el recurso de casación interpuesto por Antonio Muñoz Vera como recurso tras la sentencia del 4 de julio de 2017. Esto se traduce en que los jueces se reafirman en lo expuesto anteriormente: obligan al cordobés a que cumpla el contrato firmado con la mercantil italiana, anulando la subasta del 3 de diciembre de 2013, por lo que el paquete mayoritario de acciones volvería a las manos de la sociedad de Alessandro Gaucci, Gabriele de Bono y Vincenzo Silvestrini.

La sentencia pasa a ser declarada firme, además de imponer las costas del juicio a la parte recurrente. La próxima semana, Zarza lo planteará de nuevo ante el Juzgado de Primera Instancia para demandar que le restituyan inmediatamente las acciones, que ya no son de Muñoz sino de Locos por el Balón (Manolo Vizcaíno y Enrique Pina). Por los precedentes ya conocidos, Vizcaíno seguirá argumentando que eso es un conflicto entre dos partes, que ellos actuaron como tercero de buena fe, que además se han llevado a cabo dos ampliaciones de capital y ahora mismo es imposible esa devolución.

“Pero lo tienen que hacer”, sonríe Zarza. “Si no, se tendrá que abrir un procedimiento penal porque el incumplimiento es palpable. Estamos con el desalojo de los okupas del Cádiz CF. Lo que compraron es nulo y ya se lo ha dicho el juez varias veces. Se están haciendo un chalet en una parcela que no es suya, y si no se marchan un día llegará la Policía y los echará”.

Zarza calcula que es “el décimo recurso que les gano”, por lo que “es el momento de cumplir. O nos restituyen las acciones o hay acuerdo, pero no pueden seguir hacia adelante”.

“Para mí lo mejor es llegar a un acuerdo a tres partes, sin muertos por el camino y sin más pleitos”, señalaba hace dos años. El discurso no cambia y las sentencias desembocan en ello. Precisamente, en esos días Vizcaíno esperaba la sentencia que se acaba de producir. «El Cádiz CF no está bloqueado deportivamente y es mentira que el accionariado pase a manos de Sinergy. La sentencia no es firme». Ahora sí lo es.