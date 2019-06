Quique Pina aparece en las escuchas del ‘caso Oikos’

Bastante tiene ya el que fuera consejero delegado del Cádiz CF, Quique Pina, con el ‘caso Líbero’ como para que ahora tenga que ver su nombre escrito en una noticia publicada por El País debido a una grabación a Iñigo López, jugador investigado dentro de la operación ‘Oikos’ que persigue el amaño de partidos realizados a traves del jugador Carlos Aranda, investigado dentro de la operación ‘caso Oikos’, un nombre yogur griego, país desde el que presuntamente operaba Raúl Bravo, jugador en 2016 del Aris de Salónica y presunto cabecilla de la trama amaño de partidos.

Pues bien, dentro del complejo y farragoso sumario de la operación, se encuentran muchas y a veces ininteligibles conversaciones entre el que fuera jugador del Real Madrid e internacional español y el jugador malagueño Carlos Aranda, mentes pensantes de este entramado para amañar partidos para sacar tajadas a través de las agencias de apuestas.

Pero para llevar a efectos los arreglos de los partidos, que según la investigación policial se remontan a hace tres años, tanto Aranda como Bravo tenían ‘ganchos’ como Iñigo López, una de las ramificaciones de esta trama y también investigado por la policía. Pues bien, tras un éxito de un resultado anterior, Aranda y Bravo pasaron a deberle a López 7.000 euros.

Según el sumario al que ha tenido acceso El País, “el 8 de enero de 2017, Iñigo López escribe a Borja Gómez (otro jugador implicado en un arreglo anterior) para recordarle la deuda que Aranda mantiene con ellos. La fecha indica que el presunto amaño sucedió, como pronto, en 2016”. Ambos (López y Gómez) mantienen una conversación grabada por la policía en que recuerdan lo que Aranda les adeuda. Unos días después, Carlos Aranda escribe a López y a Gómez para tranquilizarles por ‘wasap’ y comprometerse al pago de la deuda. “Si no es ahora será al final de temporada os doy mi palabra, vale”, le escribe el jugador malagueño.

En la misma conversación, Aranda lamenta el retraso del pago y argumenta que otros también le deben dinero a él, algo que motiva que no pueda pagarles en este momento. Y es ahí donde aparece el nombre de Pina, apodado por los futbolistas como ‘el pelucas’ según la investigación policial. “Yo siempre cumplo con lo que digo. Pero entre El Pelucas que me debe una pasta… Pero vosotros no teníais nada que ver ahí. Ese es mi problema”. Ante esto, Iñigo López suelta tensión para tranquilizar a Aranda. “Bueno, no pasa nada, no es vital. Lo importante que estés bien. Ya tengo ganas de verte”, el anima al jugador de El Palo, donde abrió un local de apuestas.

El apodo de Pina viene al caso ya que Carlos Aranda e Iñigo López coincidieron en el Granada CF en la temporada 2012-2013, cuando el presidente era Quique Pina.