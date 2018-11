Lekic: «Tengo que aprovechar los minutos que estoy sobre el césped»

Fue la pasada semana cuando se estrenó como goleador del Cádiz CF y lo hizo por partida doble: en la Copa del Rey ante el Espanyol y en LaLiga 123 frente al Elche. Sin lugar a dudas, una gran noticia para Dejan Lekic.

«Después de tanto sufrimiento en las últimas semanas, ahora hemos tenido un poco de alegría. Hemos empezado a jugar bien y hemos salido de esta pequeña mala racha, algo que hay que confirmar en el importante partido del sábado ante el Reus, donde hay que ganar», asegura.

El delantero de Kraljevo (Serbia) no desaprovechó la oportunidad que le brindó Álvaro Cervera. «El míster me ha dado la oportunidad y tengo que aprovechar los minutos en los que estoy sobre el terreno de juego. Ahora tengo que seguir así e ir progresando», añade.

Y es que a Lekic le costó coger el ritmo después de un verano bastante movido. «Empecé bien la pretemporada con el Reus, luego no pudimos ser inscritos algunos futbolistas y acabó como acabó. El último día del mercado vine aquí y al principio me costó un poco coger el ritmo. Ahora estoy en el buen camino», apunta.

Asimismo, el ‘9’ del Cádiz CF puntualiza: «Desde el primer entrenamiento me costó porque con Álvaro Cervera se trabaja muy fuerte. Es cierto que me costó pero ahora lo agradezco. No soy un delantero que puede bajar tantas veces a la banda, soy más de área y de referencia, pero hay veces que hay que hacerlo. Ahora estoy mejor físicamente».

Esperanzado con la plantilla

Buen momento para el atacante serbio, que destaca el nivel de su equipo. «Hay plantilla para estar arriba peleando por el ascenso. No era normal estar metidos en el descenso, pero esta temporada es una competición muy fuerte, con varios equipos que han jugado en Primera. Será disputada hasta el final», señala. Y no duda en apostillar: «Si jugamos como la segunda parte ante el Elche, podremos estar en la zona alta. Hay que mantener este ritmo».

Al mismo tiempo destaca la mejora de compañeros como Salvi: «Nos alegra ver la versión de él que vimos el otro día. Es un jugador muy importante para nosotros por su calidad y rapidez».

Precisamente, de ese encuentro ante el Elche comenta: «No jugamos tan mal en la primera parte. Ellos se defendieron bien y aprovecharon para ponerse por delante en una contra. Nosotros tuvimos la posesión pero no pudo ser». También añade: «Arriba tenemos muchos jugadores rápidos como Agra, Salvi, Jairo o Manu Vallejo. Eso me viene bien y me ayuda. Ante el Elche demostramos que tenemos un gran ataque, pero cada partido es diferente».

A modo anecdótico, y tras las declaraciones de Álvaro Cervera sobre su actuación ante la escuadra ilicitana, Lekic indica entre risas: «Tengo grabado el segundo tiempo ante el Elche».

Un Reus compacto

Sobre su equipo hasta el pasado mes de agosto, y con el que derrotó (con gol incluido) al Cádiz CF la temporada pasada en tierras catalanas, Lekic avisa: «El Reus es un equipo competitivo, duro, que no encaja muchos goles porque se defiende con mucho orden. Tenemos que imponer desde el primer momento nuestro ritmo de juego, atacar arriba y marcar cuanto antes mejor».

Por eso no duda en finalizar este veterano delantero: «Tenemos que preparar este partido con seriedad porque no es un rival al que sea fácil ganarle».