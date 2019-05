Jose González: «El Cádiz CF está en una situación expectante»

Cádiz CF y Málaga se ven las caras este lunes a las 21.00 horas en el Estadio Ramón de Carranza y lo hacen con el ‘play off’ de ascenso a Primera en juego. Una situación exigente en la recta final de la temporada para dos equipos a los que conoce bien Jose González, quien fuera jugador y entrenador del Cádiz CF en varias etapas, y que también sabe lo que es dirigir al Málaga en la máxima categoría.

Requerido por ‘Deportes COPE Cádiz’ para analizar la cita entre cadistas y malaguistas, Jose González señaló: «El Málaga tiene una necesidad imperiosa de subir porque viene de Primera y se han generado una expectativa muy grande. De hecho, los tres equipos que bajaron de Primera ya han cambiado de entrenador esta temporada, por lo que cuentan con una presión añadida». Y apuntó: «El Cádiz CF está en una situación expectante y este encuentro puede ser muy importante para fortalecer anímicamente al equipo de cara a la recta final de la competición, pues tiene muchos enfrentamientos ante adversarios directos. También tiene presión, pero me quedo con la línea positiva que lleva».

En un encuentro entre el quinto y el sexto clasificado de LaLiga 123, el entrenador gaditano avanza: «Por su forma de jugar es difícil que el Cádiz CF lleve el peso del partido y en muchos casos dependerá del buen manejo de balón del rival». Y recalca: «Todo está por decidir y cada semana será más difícil, con mayor nerviosismo en todo el mundo. Lo importante es que los futbolistas estén tranquilos». También puntualiza: «A doble partido el Cádiz CF es un rival difícil y eso le puede venir bien en el ‘play off’ de ascenso»

Sobre el nuevo Málaga de Víctor Sánchez del Amo, sustituto en el banquillo blanquiazul de Juan Ramón López Muñiz, destaca: «El Málaga ahora mismo es un equipo con dudas. Cambiar un equipo es difícil porque los jugadores son los mismos. El ansia de ganar al final jugó en su contra ante el Mallorca y perdió un encuentro en el que pudo conseguir un resultado mejor». Pero más allá de eso, Jose González resalta: «Sinceramente, no sé qué Málaga nos vamos a encontrar este lunes en el Estadio Ramón de Carranza. Si es cierto que e puede resentir si llega con algunas bajas».

Si algo también tiene claro Jose González es la importancia de Darwin Machís en la plantilla del Cádiz CF. Por eso al ser preguntado por el papel del venezolano, el experimentado entrenador aclara: «¿Tener a Messi es malo? Pues lo mismo sucede con Machís a otro nivel. Es un futbolista que marca diferencias en Segunda. Es muy importante tener en tus filas jugadores de ese calibre».

Un récord en el aire

A día de hoy es José González el entrenador con más encuentros en el banquillo del Cádiz CF, un récord amenazado por Álvaro Cervera, que ya ha cumplido tres años en el Ramón de Carranza. En este sentido, el gaditano señala en ‘Deportes COPE Cádiz’: «Álvaro Cervera está haciendo un magnífico trabajo y hay que estar contento con él».

A continuación deja claro: «Yo he terminado cinco temporadas completas en el Cádiz CF y eso es para estar contento. No sé si valora más a entrenadores de fuera que a los de aquí. A mí me han valorado muchísimo y me he sentido querido. Pero, eso sí, cuando estás mucho tiempo en tu casa tienes muchos enemigos íntimos. Es algo normal y pasa en todos sitios. Es la forma de ser de cada uno y hay que aceptarlo. El fútbol es pasión y hay que entenderlo».

Finalmente, Jose González, que ahora busca una nueva oportunidad para entrenar, avanza: «Ha habido posibilidades de entrenar en este tiempo, pero en el extranjero son sitios difíciles y prefiero tener un poco de paciencia».