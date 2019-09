Iván Alejo: «El juego del Cádiz CF me viene como anillo al dedo»

Iván Alejo regresó este lunes al Estadio Ramón de Carranza, la que será su casa durante, al menos, esta temporada. Una vuelta al feudo cadista unas horas después de debutar con el Cádiz CF en la noche del domingo. Fue después de entrar en la convocatoria, empezar en el banquillo y entrar al césped en el minuto 62 para sustituir a Perea. Un estreno soñado que acabó con victoria ‘in extremis’ ante el Extremadura UD (2-1) gracias al gol de Garrido.

«No me esperaba debutar tan pronto y me cansé algo porque vengo de una pretemporada distinta. No se ha visto ni el 10% de lo que puedo dar, pero estoy seguro que poco a poco se va a ver lo mejor de mí mismo», adelantó durante su presentación. Allí estuvo acompañado por el director deportivo Óscar Arias.

El extremo vallisoletano llega cedido por el Getafe y sabe que Salvi está volviendo a brillar. Competencia en estado puro para su posición. Pero Iván Alejo lo dejó claro: «No me asusta la competencia. Salvi es un jugador muy importante para el club y lo lleva demostrando muchos años, pero también se ha visto que podemos jugar los dos juntos».

Lleno de moral y confianza a su llegada, el pucelano destacó: «Si hay un equipo que me viene perfecto para mis características es el Cádiz CF. El estilo del entrenador me viene como anillo al dedo para mi fútbol. Además de eso tengo mucha ilusión». Aunque también hizo gala de sinceridad: «Vengo de un año malo por diversas circunstancias y el del Cádiz CF es un tren que no puedo dejar escapar».

Un carácter ‘especial’

También fue preguntado Iván Alejo por su carácter singular. En este sentido, el nuevo jugador del Cádiz CF señaló: «Cada uno tiene su opinión, no creo que tenga un carácter especial pero yo soy competitivo y quizás tengo un pronto que me pasa factura, algo que me perjudica. Estoy aquí para madurar y ser mejor jugador».

Conocedor de la categoría de plata, el extremo cadista mostró interés y hambre de victorias en su puesta en escena. «Hay que tener tranquilidad porque la categoría es difícil y muy larga. Ahora bien, si yo no pensara que el objetivo es subir a Primera, me hubiera quedado en mi casa».

En última instancia, Iván Alejo apostilló: «No tengo que demostrar nada porque el club sabe lo que soy y han apostado por mí en un momento complicado de mi carrera. Vengo con mucha ilusión porque puede ser uno de los últimos trenes de mi carrera».