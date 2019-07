Isaac Carcelén ‘Iza’ refuerza la banda derecha

Isaac Carcelén Valencia ‘Iza’ se ha convertido en nuevo jugador del Cádiz CF. Lo hace para las próximas tres temporadas y es el tercer fichaje cadista tras Akapo y Caye Quintana.

Nacido en El Puerto de Santa María (23-04-1993) juega por la banda derecha pudiendo hacerlo como lateral y como extremo. Experto en la categoría de plata, ya que acumula cuatro temporadas consecutivas en LaLiga 123, se trataba uno de los referentes de este Rayo Majadahonda la pasada temporada. Acumula más de 10.000 minutos en LaLiga123 en 128 partidos disputados donde ha logrado 13 goles.

Criado en el barrio portuense de Pinillo Chico, Iza ha forjado su experiencia en la categoría de plata a base de polivalencia, decisión y un buen puñado de goles. Y eso que, al menos en la teoría, es lateral derecho. En la práctica no es así. «Siempre he sido lateral, pero me adapto a cualquier posición y lo que quiero es jugar y ayudar a mi equipo. Esta temporada también he jugado mucho de mediocentro, de extremo…», señalaba la pasada temporada a CANAL AMARILLO.

Sobre sus goles, Iza apuntaba antes de medirse al Cádiz CF: «Siempre he sido un futbolista muy ofensivo. A eso le sumas que en León y aquí el juego es muy atractivo, tengo libertad para pisar el área contraria y somos protagonistas con el balón».

Formado en el SAFA San Luis y en la cantera del Real Betis, Iza dio el salto a Segunda de la mano del Zaragoza, donde estuvo dos temporadas. De ahí pasó a la Cultural Leonesa hasta que el pasado verano recaló en el Rayo Majadahonda, un equipo que comenzó jugando como local en el Wanda Metropolitano y terminó en el Cerro del Espino. No pudo evitar el descenso a Segunda B.