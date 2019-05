Fali multiplica su crédito

Acaba de llegar y con solo dos partidos se ha ganado el respeto de los compañeros, el cariño de la grada y el respaldo de su club. Ha llegado con la frustración a cuestas de descender con el Nàstic, equipo que lo cedía al Cádiz CF hace apenas tres semanas, y en apenas ese tiempo la vida de Fali Giménez ha dado un tremendo vuelco. De entrada, llegaba a un club que se juega el ascenso a Primera. Y de salida, ese mismo club le ha ofrecido la posibilidad de renovar para los próximos tres años. Ahí es nada.

Según ha adelantado Radio Cádiz, Fali renovará para las próximas tres temporadas, por lo que el Cádiz CF tendrá que pagar al Nàstic 250.000 euros, cantidad fijada en la opción de compra por el jugador.

Apenas le ha faltado tiempo al director deportivo, Óscar Arias, para hacerse con lo servicios de un central formado en la cantera del Barcelona. El responsable de la confección de la plantilla tuvo desde un primer momento muy claro cuál era el perfil de jugador que necesitaba Cervera para reforzar la defensa nada más saberse que el central Pantic se perdería lo que quedaba de temporada debido a una lesión en su rodilla y por la que ha tenido que pasar por el quirófano.

Dos partidos, ante Osasuna en Carranza y Granada en Los Cármenes, han servido tanto al entrenador Cervera como al director deportivo Arias para darse cuenta de que se encuentran ante un tipo de central muy aprovechable para el sistema de juego del técnico cadista.

Ya desde su llegada el jugador valenciano mostraba su tremenda satisfacción de estar defendiendo los colores del Cádiz CF. “No pienso desaprovechar esta oportunidad. Es muy importante para mí”.Y a fe que lo ha hecho después de dos encuentros en donde nunca se ha complicado con el balón en los pies y se ha dejado todo sobre el campo.

La seguridad que ha dado en la defensa, donde le ha tocado compartir el eje de la zaga con Kecojevic, ha sido extensible al banquillo, desde donde Cervera respira tranquilo pese a la importante baja de Sergio Sánchez. “Lo de Fali es un acierto más del Cádiz CF fichando un jugador así, extraordinario. Es un motivador en el campo, es un jugador que está todo el día hablando. Pero no hablando por hablar que los hay que hablan por hablar. Habla motivando, colocando a los compañeros, escucha e intenta ayudar. Siempre lo he tenido en mente, en varias ocasiones pudo venir, pero no se dio. Es un jugador polivalente y me gusta”, destacaba recientemente el entrenador de un defensa que ha caído de pie en el Cádiz CF.