Cervera: “Mi primera opción siempre va a ser el Cádiz CF y si toca esperar, esperaré”

Era lo que más se esperaba y se le preguntó por ello como es debido. Las palabras de Óscar Arias en las que el director deportivo decía que la renovación de Cervera se dilatará en el tiempo no han pasado desapercibidas, como tampoco la frase en la que Arias sugería que el entrenador puede negociar ya con otros clubes a partir de enero.

Ante esto, Cervera, lejos de esconderse, se explayó en su respuesta. “Yo no lo he escuchado pero sé lo que dijo porque me lo han enviado”, manifestó el técnico que aunque desconoce “el tono en que lo dijo” aclaró de la mejor forma su opinión. “Mi primera opción siempre es el Cádiz CF porque estoy a gusto aquí, porque es el equipo al que quiero entrenar y es la ciudad en donde quiero vivir”. Dicho eso, fue coherente con su idea. “El club ya se ha posicionado y ha dicho lo que ha dicho de que si hay un equipo en enero” podría negociar…

En todo caso, se expresó con claridad. “Si hay que esperar habrá que esperar. Mi primera opción siempre va ser el Cádiz CF y siempre lo esperaré y si al final no puede ser y me tengo que ir pues me tendré que ir. Y si en el futuro se dan las condiciones para volver pues volveré. Nada más”.

Para este viernes, la hinchada se ha movilizado a través de internet para pedir su renovación, algo que agradece. “Siempre que me encuentro con gente en los viajes, en el autobús o después de los partidos me han demostrado cariño, quizás por el tiempo que llevamos y porque se han hecho muchas cosas bien. Este equipo ha crecido mucho. Hay gente que opinara una cosa y otra pero yo siempre he sentido el cariño de la gente. Todo lo que se hace con cariño es bien recibido”, dijo.

No quiso expresar cuáles son sus sensaciones al escuchar las palabras de Arias o lo que cree que piensa el club de él. En todo caso, no cree que las dijera, lo que sí tiene claro es que se trata “decisiones que se toman en conjunto y que dependen de mucha gente”, en alusión a la Comisión Deportiva del club. Igualmente, repitió su idea. “Si el Cádiz CF quiere hablar conmigo ahí estaré. Nunca le diré que ya no quiero escucharlo”, aseguró.

Y en la hipótesis de que haya clubes que contacten con él en enero, resolvió igual. “Hablaría con los clubes y les diría que ‘vamos a esperar a ver qué dice el Cádiz CF”.

En cuanto a las renovaciones de Cifuentes y José Mari, manifestó que él ha dado su visto bueno al ser preguntado.