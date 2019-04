Carmona, baja obligada en el Cerro del Espino

David Carmona será baja el próximo domingo en el Cerro del Espino. El lateral derecho del Cádiz CF no podrá estar en el rectángulo de juego ante el Rayo Majadahonda, tal y como ha anunciado el club cadista en un comunicado oficial.

El futbolista cordobés sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral y ya ha comenzado su proceso de recuperación para volver al césped cuanto antes. Un percance físico que David Carmona padece desde el lunes, día en el que tuvo que abandonar la sesión.

A día de hoy no ha sido Carmona habitual en los esquemas de Álvaro Cervera, permaneciendo siempre a la sombra de Rober Correa. De hecho, el que fuese lateral del Sevilla Atlético ha jugado diez encuentros esta temporada en todas las competiciones, siete de ellos como titular y gran parte de ellos en la Copa del Rey. Su última presencia en el once titular tuvo lugar en la 33ª jornada ante el Zaragoza en el Estadio Ramón de Carranza (3-3), cita en la que jugó una hora. Además, el pasado fin de semana fue uno de los descartados en la lista final junto a Espino y no jugó ante el Numancia.