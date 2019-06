El Cádiz CF se pone a disposición del Extremadura tras la muerte de Reyes

Conmoción en el fútbol español. Ha muerto José Antonio Reyes, canterano del Sevilla y futbolista entre otros del Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal, Espanyol y Córdoba. El sevillano militaba en la actualidad en el Extremadura, por el que fichó en el mercado de invierno y ha colaborado para lograr la salvación del equipo azulgrana.

Este domingo a las 20 horas el Extremadura visita el Ramón de Carranza para enfrentarse al Cádiz CF. El club gaditano ha querido expresar en redes sociales el profundo pésame por el fallecimiento de Reyes y se pone a disposición de la entidad extremeña.

El #CádizCF quiere expresar su más profundo pésame por el fallecimiento del futbolista José Antonio Reyes y se pone a disposición del @EXT_UD y de su familia. Descanse en paz. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 1, 2019

Está la posibilidad de que el Extremadura pida la suspensión del encuentro (aún no hay noticias de ello) pues sus compañeros no se encuentran en las condiciones idóneas de afrontar el choque. Se trata de un partido en el que están en juego las posiciones que dan acceso al ‘play off’ de ascenso, y por ello, para evitar suspicacias, se juegan todos a la misma hora. Si fuera en otra circunstancia, no habría problema por el aplazamiento, pero ahora todo queda en manos de la Liga.

El futbolista José Antonio Reyes ha muerto en un accidente de tráfico, que se registró a las 11.40 horas en la autovía A.376, de Sevilla a Utrera, al salirse de la calzada e incendiarse el vehículo en el que viajaba.