El Cádiz CF, a la espera de los Sánchez para retomar el vuelo

El Cádiz CF ha perdido algo de vuelo en los últimos encuentros de la primera vuelta. Por encima de todo, los rivales eran de primer nivel tal y como evidencian las dos derrotas cosechadas en estadios con sabor a Primera como fueron la de La Rosaleda (1-0) y la de El Sadar (2-1). El equipo de Cervera ha acabado cediendo en las dos últimas jornadas cuatro puntos, lo que ha valido para salir de los puestos de ‘play off’ de ascenso en esta recta final de la primera vuelta.

Pero lo cierto es que bastante bien le han ido las cosas a los hombres de Cervera, que, con todo, han visto como de su equipo titular desaparecían por las lesiones dos hombres que comparten apellido y, también, importancia dentro del sistema de juego del equipo amarillo. No hay que pensar mucho para llegar a la conclusión que hoy por hoy ambos futbolistas, en buena forma, son primordiales. Con ellos en el once se comenzó la racha idílica de victorias que terminó en Málaga, precisamente en un encuentro en el que no se encontraban sobre el césped ninguno de ellos.

El primero en caerse de las alineaciones fue Salvi Sánchez. El sanluqueño se lesionó en Zaragoza y ya no volvió a jugar hasta el 6 de enero que salió en la segunda parte ante el Osasuna. Al sanluqueño, que también jugó en la segunda mitad ante el Granada el pasado viernes, aún le resta coger minutos de competición pero en cuanto los tenga y los amortice es seguro que irá ganando protagonismo en el equipo titular.

Y si con el sanluqueño el ataque del equipo comenzó a perder frescura, qué decir de la ausencia de Sergio Sánchez en la defensa. El defensa catalán sufrió una lesión muscular durante el encuentro ante el Málaga cuando el encuentro iba 0-0. Su sustituto fue Kecojevic, al que no hay que achacarle nada en absoluto, pero el caso empírico es que el Cádiz CF encajó su primera derrota tras la racha de siete victorias consecutivas en Málaga y volvió a perder, encajando dos goles, en Pamplona.

Ambos tienen un peso importante en el equipo. Aún es de suponer que no se encuentren al cien por cien al estar lesionados varias semanas. Por el camino de la recuperación ya va Salvi, un jugador que cada temporada, debido a su juego eléctrico, suele visitar la enfermería como mínimo dos veces a la temporada.

Poco a poco, y con buen criterio, Cervera le está dando minutos en las segundas partes y con poco que dé de más tendrá su hueco asegurado en una banda derecha donde ni Manu Vallejo ni Álex dan la profundidad que aporta el sanluqueño. Por su parte, Sergio Sánchez ya ha comenzado a entrenar como uno más y en breve debe dar el salto al once titular de un equipo que lo necesita.