Cádiz CF-Extremadura (Previa) El ‘play off’ no entiende de excusas

Cádiz 0 Extremadura 0 Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Kecojevic, Fali, Espino, Garrido, José Mari, Álex, Aketxe, Salvi y Lekic. Extremadura: Álvaro, Álex Diez, Pardo, Fran Cruz, Pomares, Zarfino, Fausto Tienza, Kike Márquez, Capel, Willy y Ortuño. Árbitro: Óliver de la Fuente, leonés. Partido correspondiente a la 41ª jornada de Liga. Estadio Carranza. 21.00 horas-

Se acabaron las excusas. Da cosa pornerse así de exigente con un equipo que va sexto, depende de sí mismo y lleva sin perder desde el segundo sábado de Carnaval pero el tiempo se acaba y la ‘pechá’ de empates que este Cádiz CF ha acumulado en los últimos tiempos ha lastrado mucho de lo que ya tenía que haberse dado por ganado. No hay excusas de ningún tipo. Hay que ganar.

No vale recordar las injustas ausencias de los internacionales Machís y Manu Vallejo, ni la igualdad de la Segunda División ni nada por el estilo. Ni siquiera vale destacar el gran papel que está haciendo el Extremadura desde que cogió las riendas del equipo su actual entrenador Mosquera, el míster de un equipo que ha tenido un fin de semana para olvidar después de enterrar a su compañero, el genial futbolista José Antonio Reyes. Una muerte que ha paralizado la actualidad de la categoría de plata del fútbol español. No puede decirse, motivos lógicos al margen, que el parón y posterior aplazamiento del encuentro le haya venido bien al Cádiz CF, que, para empezar, tendrá menos días de descanso para medirse en la última jornada al Sporting, que para más inri no ha jugado esta semana al medirse al eliminado Reus, si bien también el once asturiano puede estar ya de vacaciones para cuando vaya el Cádiz CF a finales de esta misma semana. Tampoco le ha podido venir bien al equipo amarillo que el encuentro no se haya celebrado en domingo puesto que la afluencia de público sería seguramente muy superior a la que se registre esta noche. Con todo, de lo que no se tiene duda es que lo que sí le ha venido de maravilla al once de Cervera es cerrar la temporada regular con dos equipos en situaciones muy placenteras si se mira la clasificación.

Y es que si el Extremadura, a lo que ya tiene encima, viene tras conseguir la permanencia matemática la semana pasada, el domingo próximo espera un Sporting que no tendrá más honor que ganar ante su afición, a la que tampoco le desagradaría mucho una derrota de los suyos, que no se juegan nada ya tras no conseguir luchar por el ‘play off’ de ascenso, con tal de hacerle la puñeta al Deportivo, un club en eterna rivalidad con el club de Mareo.

Así las cosas, este Cádiz CF tiene absolutamente todo en sus manos. Sin embargo, esto no implica necesariamente que lo tenga que conseguir de forma asegurada. Sin ir más lejos, en esta misma jornada que hoy se celebra, el curso pasado el Cádiz CF la pifió. Y lo hizo con otro empate de los muchos que también le frenaron la campaña anterior y por los que se tiró al traste la genial primera vuelta del campeonato.

El año pasado también el Cádiz CF jugo su penúltima jornada en Carranza, ante el Tenerife. Un gol de Malbasic al filo del final del encuentro empataba el partido y bajaba al Cádiz CF de la nube en la que estaba con el 1-0, que le daba la clasificación directa para el ‘play off’ de ascenso que se terminó de esfumar a la semana siguiente tras caer fácilmente en el campo del Granada 2-1 con un doblete del hoy añorado Darwin Machís.

Dicen que de los errores se aprende, pero también que solo el hombre es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Así que lo primero que ha hecho Cervera para armar la moral del grupo pese a las pocas victorias que se están cosechando en esta recta final liguera es que repetir hasta la saciedad que está convencido de que su equipo jugará el deseado ‘play off’. Y lo dice un entrenador que no suele regalar los oídos de nadie así por así. Puede que en su afirmación también haya algo de psicología positiva para sus chicos, pero si lo dice seguramente es porque también lo cree.

Porque si bien Cervera no está muy satisfecho con el juego de su equipo, sí que ha notado en este bloque que ha liderado esta segunda vuelta que tiene las tablas que no tenía el que perdió el ‘play off’ de ascenso el curso pasado. Puntuar en campos complicados como el Nuevo Los Cármenes o Riazor y hacerlo tras un partido donde apenas los suyos habían creado ocasiones le hace ver que este Cádiz CF tiene la madurez necesaria para sumar puntos con un juego que deja mucho que desear. De hecho, ¿a qué juega este Cádiz CF desde hace un tiempo? Pues muy fácil, todo lo ordenadito que se pueda atrás y balones a Machís y Aketxe para que inventen. ¡Y vaya sin han inventado!

Ahora, ya sin Machís, el equipo volverá a estructurarse. Y lo hará bajo la batura de Garrido y José Mari, la velocidad en bandas de Salvi (y quien sabe si la del ‘tocado’ Jairo), la calidad en el último pase de Aketxe y la referencia de Lekic.Sin el venezolano todo vuelve a su sitio y el sitio del Cádiz CF debe ser el ‘play off’