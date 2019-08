Athletic vs Tottenham (1-1): Las Leonas se comen el Trofeo Carranza en los penaltis

El Athletic hizo historia al saborear el primer Trofeo Carranza femenino en los 65 años de vida del torneo. En un partido de pocas ocasiones y dominio del Athletic, las ‘Spurs’ pusieron pronto tierra de por medio y no fue hasta el descuento cuando el cuadro bilbaíno lograba un justo empate para llegar a la tanda de penaltis.

Las Leonas y las ‘Spurs’ se veían la caras en una Gran Final del Trofeo Carranza que presentaba el mejor aspecto de los tres partidos anteriores del torneo. Unas gradas más animadas y que se presentaban con ganas de ver a dos buenos equipos que por méritos propios se habían colado en el último partido del Trofeo.

A diferencia de otros Carranza en su tradicional versión masculina, tanto Athletic como Tottenham demostraban desde el inicio que el partido iba muy en serio. Las jugadas en una y otra área se sucedían, sobre todo en la del cuadro británico, sin embargo iba a llegar del lado inglés. Una buena internada por el centro permitía a Addison plantarse delante de la guardameta De La Nava y poner el primero de la noche. Jarro de agua fría para un Athletic que hasta entonces era superior.

No obstante, las Leonas no se venían abajo y seguían jugando en campo rival, aunque el dominio no se materializaba en ocasiones claras. Los fallos en el último pase impedían al cuadro de Ángel Villacampa meter miedo en la portería de Spencer, llegando al descanso con ventaja para las ‘Spurs’.

Empate vasco in extremis

Con cambios en el descanso y la lesión de la recién entrada en el Tottenham Naz, los primeros minutos de la segunda parte no cambiaban en exceso el escenario. El conjunto de Bilbao seguía dominando pero sus ocasiones no eran demasiado claras ante un cuadro rival que no sufría en exceso.

Nekane lo intentaba con un disparo desviado tras una buena jugada en ataque. Una ocasión que daba paso a minutos de tensión con alguna que otra entrada desmedida por parte de ambos equipos que producían varias trifulcas que no pasaban a mayores.

Las Leonas seguían teniendo la pelota pero los errores cerca del área les seguían condenando. Mientras, las ‘Spurs’ buscaban un gol para matar el partido. Tanto que pudo llegar en un córner a cinco minutos del final con un remate de Godfrey que salvo una defensa bajo palos.

La esperanza no acababa para el Athletic con los ocho minutos de descuento que mostraba la colegiada. Esperanza que se materializaba en un gol que hacía justicia para las Leonas. Un disparo de Erika era repelido por la meta Morgan y el rechace lo aprovechaba la internacional española para empatar en el 94 de partido y mandar el encuentro a los penaltis.

En una tanda de catorce penaltis, la muerte súbita y el error de Coral-Jaide propiciaba finalmente que el torneo se fuera para Bilbao. Una emocionante final con la gran alegría de un Athletic que celebró por todo lo alto el primer Trofeo Carranza sobre el césped gaditano. La historia del primer Trofeo femenino tenía que llevar el nombre de uno de los clubes históricos del fútbol español.

FICHA TÉCNICA:

Athletic Club: De La Nava; Cirauqui (Moraza, 45′), Valdezate (Leia, 69′), Gimbert, Eunate, Jone Ibáñez, Maite, Nekane, Azkona (Erika, 61′) y Lucia García

Tottenham Spurs: Becky Spencer (Morgan, 45′); Lucia León (Godfrey, 66′), Ria Percival, Schillaci, Neville, Green (Peplow, 45′, Filbey, 80′), Mclean, Graham (Coral-Jade, 69′), Rosella Ayane (Naz, 45′, Quinn, 49′), Addison y Davison

Goles: 0-1: Addison (11′); 1-1: Lucia García (94′).

Penaltis: Nekane, gol; Mclean, error; Gimbert, gol; Percival, gol; Marta, error; Davison, gol; Erika, gol; Lucy Quinn, gol; Unzué, gol; Addison, gol; Nerea, error; Filbey, error; Eunate, gol; Coral-Jaide, error.

Árbitra: Frías Acedo (Aragón). Amonestó a Eunate por el Athletic

Incidencias: Unas 3.000 personas en las gradas del Estadio Ramón de Carranza. El alcalde de Cádiz José María González hizo entrega del Trofeo tras acabar el partido.