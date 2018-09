Anquela: «Hemos hecho algo casi imposible, empatar al Cádiz en Carranza»

Siempre claro, Juan Antonio Anquela, entrenador del Real Oviedo, explicaba que “el empate ha sido justo. Ninguno de los dos equipos ha sido superior al rival. Ellos han marcado gol en una jugada aislada y nosotros también. Hemos estado apretando, intentando hacer bien las cosas y al final hemos conseguido el premio que mi equipo se merecía”.

El técnico del cuadro asturiano apuntaba que “la primera parte me ha gustado el equipo. Hemos fallado en el último pase, nos hemos precipitado y al Cádiz no se le puede regalar. Como regales terminan metiendo. Ha sido penalti y luego tuvimos fortuna de empatar a un equipo como el Cádiz que sabe manejarse muy bien. Sabe jugar con el tiempo y con los últimos minutos. Hemos hecho algo casi imposible, empatar al Cádiz en Carranza”.

Hubo un momento de confusión en el que un jugador del Cádiz estaba lesionado y se protestó que el Oviedo no echara el balón fuera. “Antes de empezar el partido nos dicen que el balón se va a echar fuera. Solo cogí la pelota y seguir las normas que me dijeron antes de empezar el partido. El árbitro decidirá. Lo paró y yo no incumplí nada. Me da igual, pero las reglas son para los dos equipos, no se cambia si te interesa o no te interesa. El balón no se echa fuera”.

Anquela no dejaba pasar cómo cambia este deporte por momentos. “El fútbol funciona como funciona. Hace dos años, os recuerdo un Huesca – Cádiz, en el minuto final nos meten gol allí y no sacamos ni de centro. El fútbol algunas veces da para un lado y otras para otro”.